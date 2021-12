JAKARTA - Jika kebanyakan peserta menjadikan ajang X Factor Indonesia 2021 sebagai media untuk tampil dan mengekspresikan diri, tidak denga peserta satu ini. Ia justru menjajal panggung audisi X Factor Indonesia, dengan sengaja menyembunyikan identitas diri.

Ialah Mr Headbox, pria berusia 25 tahun yang masuk ke audisi X Factor Indonesia 2021 menutupi tampilan wajahnya dengan kotak atau box warna putih.

Baca Juga:

Miris, Immanuella Hampir Gagal di X Factor Indonesia 2021

Sukses Nyanyikan Lagu God Bless di X Factor Indonesia, Rocker Ini Raih Standing Ovation

Sang Mr Headbox mengaku, ia tak percaya diri tampil di depan publik karena dulu merupakan korban perundungan selama di sekolah. Menutupi wajahnya dengan box, jadi pilihannya agar tidak perlu mengekspos pribadi dirinya.

“Ingin eksplore musik, tapi tidak mengekspos diri saya pribadi,” ujar sang Mr. Headbox

Membawakan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Cheater, Mr Headbox mampu memukau semua juri. Terbukti Anang, BCL, Ariel, Rossa dan Judika semuanya yakin langsung memberikan YES kepada sang Mr. Headbox

Para juri sekaligus mentor para kontestan juga membanjiri Mr.Headbox dengan banyak pujian.

“Aku suka konsepnya, ini sangat entertaining,” kata Judika.

“Pilihan yang tepat kamu memutuskan untuk ikut X Factor Indonesia,” timpal Rossa.

“I like the concept, so definitely yes,” puji BCL.

“Dari apa yang saya dengar, semuanya menjanjikan. Saya lihat juga X Factor, jadi enggak ada alasan lagi buat saya,” pungkas Ariel.

Dengan YES dari Ariel, Mr. Headbox menuntaskan audisi tahap pertamanya tersebut dengan mengantongi YES mutlak dari kelima juri dan bisa melanjutkan ke babak selanjutnya, babak Bootcamp.