MENJADI ibu adalah anugerah bagi setiap wanita. Oleh sebab itu, kabar kehamilan selalu menjadi kabar yang ditunggu-tunggu setiap pasangan usai menikah.

Namun beberapa pasangan mungkin menemukan kesulitan saat menantikan kehadiran buah hati. Di antaranya bahkan harus menunggu dan merasakan sakit untuk mendapatkan hasil yang didambakan

Tepat di Hari Ibu 2021, Okezone telah merangkum deretan artis yang akhirnya bahagia menjadi ibu usai penantian panjang. Lantas siapa saja kah sosok wanita hebat tersebut? Yuk simak seksama.

Baca Juga: Hari Ibu, Vincent Verhaag dan El Barack Beri Hadiah untuk Jessica Iskandar yang Bikin Emak-Emak Iri

Shandy Aulia

Pasangan Shandy-David Wibowo telah menantikan kehadiran sang buah hati sejak awal pernikahannya, 2011 silam. Pada 5 Juni 2019, Shandy akhirnya mengumumkan kabar kehamilan anak pertama yang dirinya dan Davin telah nantikan selama 7,5 tahun, dengan mengunggah potret test pack dan hasil USG.

“It’s been a long journey for us within this seven and a half years of waiting, however it is God’s time and not of ours. We thank God for a wonderful gift and to give us trust to have an addition to our little family, a little angel of our own❤️”

“Setelah perjalanan kami yang panjang, selama tujuh setengah tahun penantian, bagaimana pun ini adalah waktu (anugerah) Tuhan dan bukan dari kami. Kami bersyukur atas hadiah luar biasa dan kepercayaan Tuhan yang telah memberikan sebuah tambahan untuk keluarga kecil kami, seorang malaikat kecil kami,” tulisnya pada akun Instagram.

Kini, bayi bernama Claire Herbowo tersebut telah menginjak usia 20 bulan dan tumbuh cantik seperti sang mama, loh.



Inul Daratista Sempat sakit hati lantaran dikatakan mandul. Inul Daratista akhirnya mengandung putra semata wayangnya, Yusuf Ivander Damares usai 14 tahun pernikahannya dengan Adam. Kehamilannya pun dirinya peroleh usai menjalani program bayi tabung yang cukup melelahkan. Dilansir dari berbagai sumber, diketahui pedangdut top tersebut memiliki riwayat kista dan miom pada rahimnya sehingga kemungkinan berhasilnya program kehamilan sangatlah kecil. “Aku enggak sehat karena ada kista dan miom di pintu rahim, sperma enggak bisa masuk ruang rahim karena tertutup miom” ungkapnya. Meski demikian, Inul dan Adam tetap saling menguatkan hingga bayi yang keduanya idam-idamkan terlahir sehat pada 31 Mei 2009 silam. Asmirandah Senin, 15 Juni 2020, Asmirandah akhirnya mengabarkan kehamilan pertamanya dengan membagikan sebuah video berdurasi 2 menit di Instagram. “Thanks God for special gift. My baby, papa, and Mama love you so much," “Terima kasih Tuhan atas hadiah spesial ini. Anakku, papa dan mama sangat mencintaimu,” tulisnya. Video yang diunggah pada Instagram TV tersebut memperlihatkan perjalanan panjang Asmirandah dan suami saat menantikan kehadiran buah hati. 7 tahun menikah, Asmirandah dan Jonas mengaku tak mau menyerah. Putri cantik keduanya yang diberi nama Chloe pun lahir cantik dan menggemaskan. Zaskia Sungkar Kehahiran Ukkasya Muhammad Syahki pada Maret 2021 lalu seolah melengkapi keharmonisan pernikahan Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Setelah 10 tahun menanti kehamilan dan sempat divonis sulit hamil karena riwayat penyakit diabetes yang dimiliki keluarganya, Zaskia akhirnya mengabarkan keberhasilan program bayi tabung yang ia jalani pada September 2020 silam. Kabar tersebut kemudian disambut tangis haru oleh para keluarga dan sahabat. Dirinya bahkan sempat tak percaya karena berkali-kali gagal dengan program kehamilannya. Shireen Sungkar pun turut bahagia atas kabar kehamilan sang kakak, dirinya mengaku sempat sedih karena kakaknya harus merasakan sakit agar mendapatkan momongan. “Perjuangan banget dia punya anak, operasi berkali-kali, suntik perutnya setiap hari," ungkapnya. Siti Nurhaliza 2017 silam, Siti Nurhaliza akhirnya mengumumkan kabar kehamilan pertamanya di usianya yang ke-38 tahun. 11 tahun menikah dengan Datuk Seri Khalid sempat membuatnya pasrah dengan keinginan hamil yang belum terwujud. Pada 2015 silam, dirinya mengaku sempat mengalami keguguran dan putus harapan. Siti Nurhaliza bahkan telah melakukan pijat tradisional hingga program medis untuk dapat memiliki momongan. 19 Maret 2018, seorang putri cantik bernama Siti Aafiyah akhirnya terlahir sehat. Kehamilan pedangdut asal Kampung Awah tersebut merupakan hasil keberhasilan program bayi tabung yang ia jalani di Malaysia.