SEOUL- BTS kembali mendapatkan nominasi dalam ajang penghargaan musik bergengsi Britannia Awards alias BRIT Awards. Tahun ini, RM cs mendapat nominasi dalam kategori Best International Group dalam BRIT Awards 2022.

Melansir laman Soompi, Minggu (19/12/2021) mereka harus melawan grup legenda, seperti ABBA, Måneskin, Silk Sonic, dan The War on Drugs. Pada BRIT Awards 2021, BTS berhasil mencatat rekor sebagai artis Korea pertama yang mendapat nominasi BRIT Awards.





Namun, mereka gagal membawa pulang piala BRIT karena dikalahkan oleh Dua Lipa. Nominasi ini menjadi penutup yang indah bagi BTS di tahun 2021. Sebelumnya, mereka juga baru saja menyabet empat Daesang dalam ajang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.

Mereka memenangkan kategori Song of the Year (Butter), Artist of the Year, Worldwide Icon of the Year, dan Album of the Year (BE). Pada Maret lalu, BTS juga berhasil masuk nominasi ajang penghargaan musik paling bergengsi sedunia, Grammy Awards.

Meskipun kalah dari Lady Gaga dan Ariana Grande, para penggemar tetap bangga grup pelantun Dynamite itu mendapat nominasi Best Pop Duo/Group Performance.

