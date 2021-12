JAKARTA - RCTI+ menghadirkan Behind A Music. Video semi dokumenter ini menyuguhkan penontonnya tentang perjalanan dan rahasia-rahasia musik secara keseluruhan, serta membawa lapisan-lapisan di dalam film dan elemen-elemen yang mendorong Culture Regeneration dan Culture Movement.

Behind A Music akan ditayangkan dalam 4 episode dengan tema, pembahasan, serta konsep yang berbeda di masing-masing episodenya. Tayangan Behind A Music dikemas berbeda dengan tayangan-tayangan musik sejenis lainnya, yaitu dengan tone colour yang lebih kekinian, visual yang milenial tetapi tetap terlihat organik, konsep penayangan semi dokumenter, sehingga masih tetap relevan dengan visi dari Behind A Music ini, yang berbudaya modern, menarik, dan tidak membosankan.

BEHIND A MUSIC: Episode 1. Sebagai episode pembuka rangkaian episode Behind A Music, mata dan kuping penonton akan dimanjakan dengan musik yang mengangkat lagu-lagu pop kreatif di era tahun 80an yang diaransemen ulang oleh Nikita Dompas.

BEHIND A MUSIC: Episode 2. Pada episode selanjutnya, Behind A Music membahas musik dari sisi yang berbeda, yaitu musik film karena dianggap sebagai penggerak dunia musik Indonesia.

BEHIND A MUSIC: Episode 3. Di rangkaian episode ketiga, Behind A Music kali ini akan mengangkat para produser musik yang masih bisa dikategorikan karyanya sudah banyak dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Episode ini memperkenalkan Ankadiov, Denny Chasmala, Inu Numata, Kenny Gabriel, Widi Puradiredja, dan Yudis Dwikorana sebagai narasumbernya.

BEHIND A MUSIC: Episode 4. Pada rangkaian terakhir, Behind A Music menutup dengan mengangkat musik hiphop. Banyak yang merasa lebih hebat, tapi pada akhirnya mereka yang pernah jaya pada zamannya, akhirnya kembali bangkit, lalu mengajak komunitasnya untuk kembali merajai industri musik. Seperti anak hiphop/rap, yang akhirnya kembali dari tidurnya, genre rap kembali diminati, seolah memberitahu bahwa genre ini takkan pernah mati, dan masih digandrungi oleh kalangan pendengar.

Semua itu dapat kamu saksikan pada tanggal 17, 19, 21, dan 23 Desember 2021, pukul 19.00-20.00 WIB hanya di RCTI+.

