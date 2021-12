PROGRAM rutin dari RDI 97.1 FM Jakarta “Twitkustik” kembali digelar untuk menghibur sobat RDI, langsung dari Tamini Square, Jakarta Timur, pada Jumat, (10/12/2021). Pada Twitkustik kali ini, host Kong Jaing dan Aina Titta kedatangan banyak bintang tamu yang keren-keren, seperti Ujang Epen, Three J, Bermano dan juga Rere Reina.

Pemuda asal Sunda, Ujang Epen hadir sebagai pembuka pada RDI Twitkustik kali ini. Ujang Epen yang dikenal dengan lagu-lagunya yang hits, unik dan asyik menyanyikan dua lagu terbaru miliknya untuk menghibur semua penonton yang datang, Nasib Jalma Kasep dan Juralit.

Mengenai lagu Juralit, Ujang Epen berkisah sebenernya diciptakan karena efek dari pandemi ini. " Juralit itu sebenarnya menceritakan tentang susahnya orang mencari duit, sampai banting tulang ke sana kemari. Pokoknya susah banget," ujar Ujang Epen kepada host Twitkustik Kong Jain dan Aina Titta.

“Wah bener! Bukan banting tulang saja tapi sampai banting setir, banting barang di rumah saking pusingnya, he he he," canda Kong Jaing, yang juga penyiar Totwit.

Setelah penampilan Ujang Epen, panggung Twitkustik juga kedatangan laki-laki ganteng selanjutnya, siapa lagi kalau bukan Bermano. Laki-laki berwajah tampan ini datang ke panggung Twitkustik demi menghibur para sobat RDI. Dalam penampilannya ini, Bermano menyanyikan lagu miliknya yang berjudul Sebenang.

“Lagu ini menceritakan seorang laki-laki yang baru sadar selama ini kurang memahami arti cinta. Karena di lirik itu ada kata-kata ‘mungkin ku terbelakang memahami arti cinta, mungkin ku tertinggal zaman ku harus merenda cinta’. Istilahnya kurang lebih seperti itu,” ujar Bermano kepada host Twiskustik Kong Jaing dan Aina Titta.

Selain menyanyikan lagu Sebenang, dalam penampilannya kali ini Bermano juga berduet dengan penyanyi cantik Rere Reina dengan membawakan lagu Akustik Cinta yang merupakan proyek duet Rere Reina dan Jamal Mirdad.

Baca Juga: Marak Kasus Pemerkosaan, Diah Kurniasari Ungkap Kebenaran dari Kasus Perkosaan Belasan Santri Hanya di Hotman Paris Show, Malam ini

Setelah penampilan duet dengan Bermano, Rere Reina juga menyanyikan lagu terbaru miliknya yang cukup berbeda dari sebelumnya. Di mana lagu baru ini bergenre remix dengan judul Jadi Aku Sebentar Saja.

Hampir delapan tahun vakum, kali ini Emi Purnamasari kembali hadir menghibur sobat RDI di panggung Twitkustik dengan membawakan lagu miliknya yang berjudul Tega-Teganya.

Namun tidak hanya itu saja, Emi Purnamasari kembali ke industri musik setelah lama vakum dengan membawa sesuatu yang baru, di mana kali ini dia kembali dengan membuat trio yang bernama Three J yang beranggotakan Emi Purnamasari, Ria Molex dan Rya Syakila.

Sebagai penampilan terakhir di Twitkustik kali ini, Three J membawakan lagu perdana milik mereka yang berjudul Keser Keser yang menjadi penutup pada Twitkustik kali ini.

Twitkustik mengudara setiap Jumat di Radio RDI 97.1 FM, dan akan hadir secara langsung di lokasi ekseiz di Jakarta dan sekitarnya. Informasi lebih detail bisa dilihat di akun Instagram @rdi971.

(dwk)