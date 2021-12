JAKARTA - Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Laura Anna sempat mengunggah lirik lagu Somewhere Only We Know milik band Inggris, Keane. Penggalan lirik itu seakan menjadi pesan perpisahan terakhir darinya.

Adapun lirik yang disorotnya adalah “And if you have a minute, why don’t we go (Jika kau punya waktu sejenak, kenapa kita tidak pergi). Talk about it somewhere only we know? (Mendiskusikan hal itu di tempat yang hanya kita yang tahu?).”

“This could be the end of everything (Ini mungkin akhir dari segalanya). So why don’t we go somewhere only we know (Jadi kenapa kita tidak pergi ke suatu tempat yang hanya kita yang tahu?),” pada bagian lain lirik itu.

Lalu apa makna lagu Somewhere Only We Know sebenarnya? Mengutip The Mirror, single yang diambil dari album ‘He’s Just Not That into You’ itu dirilis band Keane, pada 9 Oktober 2009.

Namun Tim Rice-Oxley, pianis band Keane pencipta lagu tersebut mengungkapkan, Somewhere Only We Know merupakan single yang bercerita tentang bagaimana seseorang mendapatkan kekuatan dari sebuah tempat atau pengalaman yang dibagikannya dengan orang lain. Laura Anna diketahui meninggal dunia pada 15 Desember 2021, pukul 09.22 WIB. Dalam unggahannya, Greta yang merupakan kakak mendiang meminta maaf atas kesalahan sang adik semasa hidupnya.