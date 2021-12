JAKARTA - Salmafina Sunan berduka atas berpulangnya selebgram Laura Anna secara mendadak, pada 15 Desember 2021. Duka itu diungkapkan putri pengacara Sunan Kalijaga itu lewat Story Instagram.

“My heart is broken into pieces. Rest in love, Laura. Your fight is over. (Hatiku hancur berkeping-keping. Beristirahatlah dalam cinta, Laura. Perjuanganmu sudah selesai),” ujar selebgram 22 tahun itu dalam unggahannya.

Ucapan duka cita itu diunggah sang selebgram bersama percakapan terakhir mereka lewat DM Instagram. “Mama, papa, dan kakak adalah support system terbaik! Pesanku, aku juga pernah depresi. Mungkin tak seberat kamu,” ujarnya.

Salmafina Sunan menambahkan, “Aku belajar berjalan bersama Tuhan dan menemui psikolog. Enggak masalah kok curhat sama keduanya. Aku berdoa untukmu malam ini. Maafkan dirimu sendiri, sayang. Jangan pernah menyerah pada keajaiban ya.”

Pesan dari sang selebgram kemudian dibalas mendiang Laura Anna dengan mengirimkan emoji menangis dan hati yang terluka. “Kak, terima kasih atas saran dan dukungannya. Aku bisa melewati ini kak. Doakan aku kuat terus ya.”

Edelenyi Laura Anna mengembuskan napas terakhirnya di usia 21 tahun, pada 15 Desember 2021. Kabar duka itu diunggah oleh salah satu sahabat, Aan Story di Instagram. "Innalillahi wainnailaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah adik dan juga sahabat kami Edelenyi Laura Anna. Teman-teman minta doanya dan semoga amal ibadah beliau diterima di sisiNya dan husnul khotimah, serta keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan keikhlasan. Aamiin YRA," ujarnya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kematian Laura Anna. Namun mendiang berpulang di tengah perjuangannya mendapatkan keadilan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadikan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad sebagai terdakwa.*