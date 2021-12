SERUAN Boikot Nikita Mirzani viral di media sosial. Kini, lebih dari 140 ribu orang sudah menandatangani petisi tersebut.

Bahkan Nikita Mirzani juga mengaku mengetahui siapa orang yang membuat petisi pemboikotan dirinya menjadi trending topik di akun Twitter. Bukannya marah, bintang film Comic 8 itu justru tertawa saat mengetahui identitas orang tersebut.

Melalui akun Instagram Storynya, Niki menyebut bahwa pembuat trending topik boikot dirinya di Twitter adalah orang yang sempat melakukan hal sama di 2020. Kala itu, ia menyebut bahwa pemilik akun Twitter Zoel Helmi Lubis, sempat membuat trending #KitaNikita lantaran kala itu dirinya tengah berseteru dengan Ustaz Maaher karena diduga menghina Habib Rizieq Shihab.

"14 November 2020 update Twitter #KitaNikita. 13 Desember 2021 update #Boikot Nikita," tulis Niki di akun Instagram Storynya.

"Orang yang sama 2020 bikin Nikita adalah kita. Lah sekarang 2021 orang yang sama juga bikin boikot Nikita. Mau ngakak dong," sambungnya.

Lebih lanjut, Zoel melalui akun Twitternya memang meminta agar orang-orang menandatangani petisi Boikot Nikita Mirzani. Hal itu ia lakukan lantaran awalnya ia mengaku tidak suka saat Nikita menyenggol adik ipar Vanessa Angel, Fadly dan Fuji.

Ia menyebut bahwa ucapan Nikita yang menuding jika dua adik dari Bibi pergi ke klub dan mabuk-mabukan harus bisa dibuktikan agar tak menjadi fitnah. Namun, Niki tiba-tiba mengirimkan DM kepada Zoel dan mengancam akan mengadakan sayembara untuk mencari identitas dirinya yang merupakan warga asal Medan.

Secepat kilat, ibu tiga anak tersebut berhasil mendapatkan identitas dari ibunda Zoel yang merupakan penerima bantuan pemerintah. Ia bahkan disebut sempat membagikan identitas orangtua Zoel ke Instagram.

"Twitter please do your magic tandatangani petisi boikot Nikita Mirzani,aku kemarin dilaporin dia katany illegal akses pdhal dia sendiri nyebarin data pribadi ibu aku ke Instagram tanpa izin. Aku pengen kita orang bawah g dianggap lemah sama artis penebar kebencian," tulis Zoel di Twitternya.