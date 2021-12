JAKARTA - Sule dan Nathalie Holscher mengumumkan nama anak pertama mereka. Melalui kanal YouTube-nya, pasangan yang menikah pada November 2020 tersebut mengumumkan nama panjang sang putra hari ini, Minggu (12/12/2021).

“Selamat datang Adzam Ardiansyah Sutisna,” demikian judul yang ditulis di kanal YouTube Sule Family, Minggu.

Melalui media sosial Instagram, Nathalie juga menuliskan nama panggilan sang buah hati. “Selamat datang Adzam,” tulis Nathalie Holscher disertai emotikon love.

Baby Adzam ini merupakan anak pertama dari pernikahan Sule dan Nathalie. Tapi, ini menjadi anak ke-lima bagi komedian bernama asli Entis Sutisna tersebut.

“Alhamdulillah telah lahir anak ke-5 saya..” kata Sule di postingan Instagramnya.

Postingan tersebut sontak menuai doa dari warganet. “Masya Allah welcome to the world Adzam,” kata netizen di kolom komentar.

“Selamat bunda! Adzam ngegemesin banget,” komentar yang lain. “Welcome baby Adzam. Selamat bunda,” tulis netizen. Seperti diketahui, Nathalie Holscher melahirkan anak pertamanya di Brawijaya Hospital Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Perempuan 28 tahun ini melahirkan bayi pertamanya dengan melalui operasi caesar.