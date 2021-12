ARIEL Tatum menjalani ritual melukat di Bali sampai dikira pindah agama oleh netizen. Yuk intip potretnya!

Di postingan foto terbaru, Ariel Tatum pamer momen melukat. Ia pun ingin menenangkan jiwa dan pikiran dengan cara melukat.

"To able to reconnect with my mind, body and spirit has been a such a tiring, mind blowing, yet amazing experience that I wouldn't trade for anything else in the world."

"I'm taking things slow

I'm letting my self grow

In my own space

At my own pace

And I hope you all are too."

Netizen mengira bahwa Ariel Tatum pindah agama. Eits, jangan buru-buru kepo ya!

Pindah agama ya," ujar fadilla***

"Pindah ni," kata reyz***

"Semoga bahagia di keyakinan barunya," ungkap jays***

"Oh Ariel Hindu ya," ucap mr****

(dwk)