BEBERAPA tahun ke belakang, konten kreator semakin tak ragu menunjukan karya-karya uniknya. Mulai dari gaya hidup, makanan, hingga komedi telah dikemas menarik dan inovatif. Seperti konten creator yang satu ini, Abiel Atan.

Abiel Atan merupakan salah satu sosok kreatif yang menggeluti profesi konten kreator. Ia telah berhasil menciptakan karakter Salma yang natural meski dikemas dalam bentuk video komedi.

Kini, kanal Youtube Abiel Atan telah berhasil mendapatkan 30 ribu subscriber, serta lebih dari 250 ribu pengikut di Instagram.

Uniknya, yang lahir pada 5 Agustus 1996 tersebut mampu memerankan tokoh Salma, dengan penampilan dan karakter perempuan yang feminin dan manja. Bahkan hingga saat ini, Abiel telah memproduksi belasan episode dalam series berjudul Salma Jatuh Cinta.

Baca Juga: Bikin Konten Setahun, Couple Goal Ini Biayai Pernikahan Sendiri

Ia pun mengungkap hal yang membuatnya memilih perankan tokoh Salma ini. Hal itu ia ungkap melalui channel YouTube miliknya, Abiel Atan This Is Me Salma-Hello Youtube.

“Jadi akhirnya Gua ubah karakter Salma beda sama yang di film," kata Abiel Atan.

Abiel mengutarakan, terkadang Salma bisa marah, sedih, berbunga-bunga bahkan bisa berantem dalam kontennya. Ternyata, karakter Salma sudah seperti melekat dalam diri konten kreator penciptanya, Abiel Atan. Sejak 2015 lalu, pemuda asal Jakarta Selatan ini rupanya telah serius menekuni industri kreatif. Dirinya juga sempat viral melalui aplikasi video bernama Dubsmash dan sukses memerankan tokoh Mamah Dede dan Agnez Monica. Nama Abiel kemudian semakin melambung usai dirinya kerap kali muncul pada FYP TikTok, loh. Melalui kanal Youtube-nya, Abiel juga memproduksi berbagai video komedi bersama teman-teman sebayanya.