DUA tahun pascakecelakaan bersama Gaga Muhammad, Edelenyi Laura Anna atau dikenal dengan Laura Anna pamer foto mobilnya yang ringsek saat kecelakaan.

Laura Anna saat ini masih harus menjalani persidangan usai melaporkan mantan kekasihnya, Gaga Muhammad atas kasus kecelakaan yang terjadi 8 Desember 2019 lalu.

Melalui akun Instagramnya, Laura terlihat membagikan foto mobilnya yang sama sekali sudah tak lagi bisa diperbaiki. Perempuan 21 tahun itu terlihat bersyukur lantaran dirinya hingga kini masih hidup, meski lumpuh akibat kecelakaan yang disebabkan oleh Gaga Muhammad.

"Happy 8 Desember loraa. kno it aint easy but never dont give up. we made it guys terpopo popo," tulis Laura pada keterangan foto mobilnya yang hancur parah.

Unggahan tersebut membuat netizen ramai memberikan dukungan untuk Laura yang hingga kini masih berjuang untuk kesembuhannya, serta ingin mendapatkan keadilan dari kasus tersebut. Bahkan beberapa netizen juga berharap jika mantan kekasih Awkarin itu bisa mendapatkan hukuman setimpal atas kecelakaan yang membuat Laura lumpuh. "Nyesek bgt liat mobilnya seancur itu," tulis putraa_fadillah. "loraa semangattt ya!!! sayang loraa," tulis ipaa.paul. "Kenapa ga si gaga aja yg kenak??? Terus udah salah dia mengelak. Hukumannya harus berat sih ya kan? Kita tidak ada yg tahu," tulis kisyahnaaa.