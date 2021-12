SYAHRINI dan Reino Barack menjadi sorotan warganet lantaran dia pergi liburan ke Hawaii naik jet pribadi. Momen ini membuatnya senang dan wanita yang akrab disapa Incess itu membagikan beragam potret di Instagram.

Yap, Incess pamer kemewahan di dalam jet pribadinya. Dia tampil begitu glamor mengenakan outfit serba putih lengkap dengan kacamata hitamnya. Sekumpulan potret dalam jet pribadi itu dia unggah dalam sebuah video.

"Bored on board," tulisnya dalam keterangan, Rabu (8/12/2021).

Incess Syahrini rupanya sedang bosan. Dia pun melepaskannya dengan berpose cantik di dalam jet pribadinya. Mulai dari duduk di sofa, bersandar dengan sang suami, hingga berpose candid sambil memegang secangkir kopi. Jet pribadi mewahnya pun terpampang begitu nyata. Jet pribadinya itu terlihat begitu megah dan luas lengkap dengan fasilitas TV-nya.

Incess tampil begitu glamor mengenakan outfit serba putih lengkap dengan hijabnya. Agar lebih menarik, istri Reino Barack itu memadukannya dengan outer berbulu bermotif yang tampak begitu mewah. Kacamata merk Balmain andalannya pun kerap dipakai sebagai aksesori. Incess Syahrini memang selalu tampil memukau.

Unggahan itu langsung menjadi sorotan. Meski kolom komentarnya dibatasi, tampak beberapa kerabat pun meninggalkan komentar. Salah satunya sang adik, dia mendoakan keduanya agar tetap dalam lindungan Sang Pencipta.

"Fi Amanillah," tulis Aisyahrani.

"Have a beautiful holiday season to the most perfect Indonesian couple. The most beautiful Incess and Mas Reino," tulis netizen.