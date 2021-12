JAKARTA - Perhelatan malam puncak Indonesia Music Awards 2021 yang digelar pada Senin (6/12/2021) malam berlangsung dengan meriah. Total 12 kategori yang diberikan kepada para musisi terbaik Indonesia.

Sederet bintang tamu membuat perhelatan Indonesian Music Awards 2021 menjadi semakin meriah. Marion Jola dan Cinta Laura sukses membuka ajang ini dengan penampilan duet mereka yang luar biasa.

Kostum dan tarian yang mereka tampilkan membuat penonton kagum. Selain Marion dan Cinta, ada juga Lyodra dan Lesti yang bertugas membacakan salah satu nominasi. Pada kesempatan itu, Lesti bahkan mencuri perhatian ketika menyanyikan sepenggal lagu Pesan Terakhir milik Lyodra.

Ajang ini juga disemarakkan oleh penampilan Rizky Febian, Mahalini, Marshel Widianto, Aurelie Hermansyah, Prinsa Mandagie, Stevan Pasaribu, Ria Ricis, Rossa, Maia Estianty, Ariel Noah, Inul Daratista, dan Judika.

Celine Evangelista, Ziva Magnolya, Fiersa Besari, Ungu, 3 Composers, Lesti, Budi Doremi, Krisdayanti, Marion Jola, Cinta Laura Kiehl, Erick Estrada, serta Anneth Delliecia juga menjadi performer lain yang tampil dalam Indonesia Music Awards 2021.

Selain kehadiran para musisi terbaik Indonesia, ada juga pasangan yang sedang berbunga-bunga dan selalu membuat baper, Ria Ricis dan Teuku Ryan. Mereka selalu serasi dan selalu menebar senyuman kepada semua orang.

Berikut daftar lengkap pemenang Indonesia Music Award 2021:

1. MALE SINGER OF THE YEAR: Iwan Fals

2. FEMALE SINGER OF THE YEAR: Lesti Kejora

3. ALBUM OF THE YEAR: LYODRA

4. TOP NADA SAMBUNG PRIBADI: Lesti Kejora (Kulepas Dengan Ikhlas)

5. SONG OF THE YEAR: Anneth Delliecia (Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti)

6. NEW ARTIST OF THE YEAR: Mahalini (Melawan Restu)

7. SOCIAL MEDIA ARTIST OF THE YEAR: Lesti Kejora

8. THROWBACK HITS OF THE YEAR: Ari Lasso (Hampa)

9. SONGWRITER/COMPOSER OF THE YEAR: 3 Composer (Salah Benar)

10. COLLABORATION OF THE YEAR: Ungu Ft Lesti Kejora (Bismillah Cinta)

11. DUO/GROUP/BAND OF THE YEAR: Noah

12. ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR: Pamungkas (To The Bone)

Indonesia Music Award 2021 juga memberikan dua penghargaan khusus yaitu NSP Creation Of The Year yang diberikan kepada Rasyid serta Lifetime Achievement yang diberikan kepada Almarhum Glenn Fredly.

Penghargaan yang diberikan kepada Glenn diterima oleh sang istri, Mutia Ayu. Dalam pidato kemenangannya, dia berterima kasih karena walaupun suaminya telah tiada namun masih tetap diberikan dihargai setinggi-tingginya dengan penghargaan ini.

