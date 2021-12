JAKARTA – Menyambut Desember, Vision+ akan menemani para pengguna dengan menghadirkan konten-konten highlight yang beragam dan berkualitas.

“Sesuai dengan tagline ‘Happiness, Anytime, Anywhere’, jelang akhir tahun Vision+ akan memberikan yang terbaik kepada penggunanya. Ada tayangan seru dan berkualitas dari berbagai channel, baik lokal, internasional, hingga premium yang dapat mengiring keceriaan pengguna,” kata Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo pada Sabtu (4/12/2021).

Dia menambahkan, "Tidak hanya channel TV, Vision+ juga memiliki segudang film dan series dengan total 16.000+ jam tayang, serta tontonan eksklusif deretan Vision+ originals dengan judul baru setiap bulan.”

Tayangan highlight pertama yang bisa dinikmati sepanjang Desember 2021 adalah Spy Kids yang akan tayang di channel Hits Movies. Film keluarga bergenre petualangan, laga, dan komedi ini berkisah tentang dua anak Carmen (Alexa Vega) dan Juni (Daryl Sabara) yang menjadi mata-mata agar bisa menyelamatkan kedua orangtua mereka yang merupakan mantan spy.

Berbekal gadget dan kendaraan canggih yang luar biasa, Carmen dan Juni memberanikan diri untuk bisa terbang di udara, menyelam di bawah laut, bahkan menjelajahi dunia demi menyelamatkan kedua orangtua mereka.

Hits Movies juga akan menayangkan ELF, film yang berkisah tentang Buddy, seorang manusia yang diangkat dan dibesarkan oleh peri-peri Santa. Buddy pun mempelajari hal tersebut dan berangkat menuju New York agar bisa bertemu dengan ayah kandungnya seraya menyebarkan keceriaan Natal yang begitu kurang baik di dalam perjalanannya.

Selanjutnya channel Warner TV akan menayangkan film Four Christmases. Film karya Seth Gordon ini berkisah tentang Brad dan Kate yang telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun. Walaupun mereka pasangan yang saling mencintai satu sama lain, namun mereka tidak memiliki keinginan untuk menikah atau mempunyai anak.

Namun di suatu pagi di hari Natal, Brad dan Kate terpaksa harus membatalkan kerja mereka karena mendengar kabar bahwa orangtua mereka akan bercerai. Hal ini membuat Brad dan Kate tidak mempunyai pilihan selain mengunjungi kedua orangtua mereka masing-masing. Pada akhirnya, mereka mendapat hikmah setelah melihat keadaan orangtua mereka.

Kemudian channel Warner Tv juga akan menayangkan film Harry Potter and the Order of the Phoenix. Film ini mengisahkan hampir seluruh penyihir di kementerian Hogwarts tidak memercayai tentang kehadiran Lord Voldemort kembali sehingga Harry dan Dumbledore pun dipandang sebagai penyebar berita bohong.

Dengan kembalinya Lord Voldemort tentu membuat Harry dan teman-teman harus mencari cara bagaimana mengatasinya demi menyelamatkan sekolah tercinta.

Terakhir, ada film Aquaman dari channel Warner TV. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Arthur Curry yang baru menyadari bahwa dirinya merupakan pewaris kerajaan bawah laut Atlantis sehingga wajib untuk menjadi pemimpin rakyatnya.

Mengambil latar alam bawah laut, Arthur Curry kemudian berubah menjadi Aquaman dan memliki kekuatan super yang bersumber dari ibunya yang juga bagian dari Atlantis. Ditemani Hera, ratu Kerajaan Atlantis, dia akan menghadapi Ocean Master, alter-ego dari Orm Marius, saudara tiri Aquaman.

Menurut riwayatnya, Ocean Master merupakan pemberontak yang menghabisi semua penghuni daratan, dibantu oleh Black Manta, seorang pencari harta karun.

Agar dapat menikmati seluruh rekomendasi tayangan di atas serta mengakses konten tanpa batasan, mulai dari 16.000+ jam tayang video on demand, ratusan channel lokal, internasional, serta premium, hingga deretan Vision+ originals, pengguna dapat mengupgrade akun menjadi Vision+ premium dengan paket mulai dari Rp10.000 berlangganan 7 hari hingga Rp 200.000 berlangganan 365 hari.

Menariknya, untuk pembelian paket langganan Rp80.000 (90 hari) atau Rp200.000 (365 hari), pengguna akan mendapatkan secara cuma-cuma perlindungan optimal asuransi perlindungan diri dan COVID-19 dari MotionInsure.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

