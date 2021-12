JAKARTA - Ayu Ting Ting mengajak putrinya, Bilqis Khumairah Razak untuk berlibur ke Amerika Serikat. Bukan hanya untuk sekedar menikmati liburan setelah hampir satu tahun bekerja, ia juga menyempatkan diri untuk mewujudkan mimpi Bilqis yang ingin menonton konser boyband favoritnya, yakni BTS.

Melalui akun Instagramnya, Ayu terlihat membagikan foto saat dirinya tengah berada di tengah-tengah konser BTS bersama Bilqis dan Syifa. Bahkan dalam salah satu foto terlihat Ayu bersama Bilqis tengah berfoto, yang mana di belakang mereka terlihat sebuah layar besar dan menampilkan wajah member BTS idolanya, J-Hope.

"My little Army is here borahae.....," tulis Ayu pada unggahan fotonya di Instagram.

"Keriting senang bunda pun ikut senang dibelakang pas bgt kata iqis. Ini pacar iqis bun hahahhahaahahha...... j-hope (b-hope) bilqis jhope," lanjutnya.

Unggahan pelantun Sambalado tersebut jelas saja membuat para Army yang melihatnya menjadi iri. Mereka bahkan mengaku ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk melihat konser idolanya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Bilqis.

"Iri bngt loh," tulis mlkiahuda_. "Pengen kesana juga argggh," tulis tataav_v. "omg mengiri bngettt," tulis dnds83.

(aln)