JAKARTA - Joko in Berlin dan Tivv (vokal) dan Zeal (gitar) yang tergabung dalam Shyclops berkolaborasi dalam single terbaru. Mereka menggarap single bertajuk Overthinking.

Joko in Berlin yang beranggota Popo Fauza (keyboard & Synth), Mellita Sarah (vokal) dan Fran Rabit (Bass), mereka menyuguhkan nuansa yang warna elektrik pop sesuai dengan genre musik.

"Video ini sangat sangat filosofis, sarat dengan metamofora simbolik yang eksentrik dengan nuansa warna elektrik pop. Joko in Berlin yang biasa tampil preppy dan elegan, kini tampil dengan aneh dan barbar," kata Popo Fauza.

Begitupun dengan para personel Shyclops. "Mereka yang biasa menggunakan topeng masquerade, tampil dengan gaya romawi kuno. Suatu video musik absurd-eccentric yang memikat dengan balutan nuansa pop-elektrik yang kental," lanjutnya.

Untuk aransemen lagunya, Joko in Berlin dan Shyclops, mereka mengajak generasi saat ini untuk mengingat sekaligus bernostalgia dengan musik pop electronic dance musik (EDM) di era 80an.

"Musik kolaborasi ini mengingatkan kita pada perpaduan unsur pop EDM, new wave era 80, dengan sedikit punk rock. Pendengar seakan dibawa berkendara saat senja dalam suasana yang manis, sejuk, santai, dengan ritme yang semangat," ujarnya.

Video musik Overthinking resmi dirilis Joko in Berlin dan Shyclops pada 3 Desember 2021.

"Dalam membina suatu hubungan, terkadang masalah yang datang justru membuat kita semakin paham dan dewasa. Dan dengan berjalannya waktu, keadaan akan menjadi semakin baik. Jadi, jalani saja, nikmati prosesnya dan rasakan lika-liku yang akan semakin mendewasakan kita. Don’t be overthink this feeling...let it flow," tukasnya.

