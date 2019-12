JAKARTA - Sukses dengan lagu Senja tidak membuat band Joko In Berlin berpuas diri. Mereka melahirkan lagu baru bertajuk Euphoria. Tak main-main, mereka melakukan rekaman di Eropa untuk lagu ini.

Band yang diperkuat oleh Mellita Sarah (vocal), Frans Maknawi (bass) dan Popo Fauza, (composer, arranger dan music producer), serta Marlond Sihombing (drum) melakukan sesi rekaman di kereta Eropa.

Baca Juga: Gelar Konser di Korea, Grup Band U2 Tampilkan Wajah Mendiang Sulli

“Video clip syutingnya di kereta api perjalanan dari Prague ke Dresden. Sebagain besar syuting di old town Prague. Cuaca saat itu dingin banget. Apalagi syuting di mobil terbuka sambil jalan sudah dingin kena angin kenceng,” ujar Popo Fauza.

Tak sendiri, Joko In Berlin juga menggandeng musisi kelas internasional Alvin Witarsa dan melakukan sesi rekaman di Czekoslovakia, negara dengan sejarah musik yang sangat panjang.

Baca Juga: Tangan Dingin Badai "Ex-Kerispatih" Sukses Lahirkan Rando Sembiring

"Kami melibatkan Alvin Witarsa sebagai strings orchestrator di lagu ini recorded by Czech Symphony Orch at Czech TV Studio, Prague, Czechoslovakia," kata Popo Fauza.

Berbeda dengan lagu Senja yang lebih dulu tenar, lagu Euphoria menggambarkan kesan warna-warni ceria dan kegembiraan.

“Stay colorful (untuk liriknya), temannya memilih kehidupan yang warna warni. Share your intense excitement and happiness to the people who need," sahut Mellita.

Baca Juga: Terungkap, Ini Profesi Suami Vanessa Angel

“Kalau mood lagu sebelumnya (Senja) itu lebih nyantai tapi single baru ini lebih up tempo-nya, isian arransemen lebih komplek, mulai dari hiasan ambience sounds belum lagi ditambah 33 strings player,” lanjut Mellita.

Joko In Berlin memberi sentuhan nada dan lantunan irama yang lebih cepat atau nge-beat. Namun, mereka tetap konsisten dengan genre musik indie power pop.