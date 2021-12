JAKARTA - Grup musik EDM, Yellow Claw berkolaborasi dengan musisi Indonesia bernama Syaqish. Mereka akan bekerja sama untuk menggarap musik bertajuk Twitter yang masuk dalam EP bertajuk The Black Delorean Project.

Sampai saat ini, duo ini telah mengumpulkan lebih dari satu miliar play di musik mereka, tampil di festival dan klub, bekerja dengan beberapa pemain terbesar di industri ini. Kolaborasi mereka dengan DJ Snake, Steve Aoki, Krewella, Gucci Mane dan Tinashe, menghasilkan hits global seperti DJ Turn It Up, Do You Like Bass dan Till It Hurts.

Sekarang mereka bersiap untuk rilisan terbesar berikutnya, EP The Black Delorean yang akan dirilis bulan depan di 'Barong Family' - salah satu label Electronic Dance Music terbesar di Industri ini. Selain 'Twitter' yang baru dirilis, didalam EP ini terdapat single lain yang berjudul 'Trap Anthem'.

Yellow Claw memang rajin berkolaborasi dengan musisi Indonesia, terutama masa pandemi. Sebelumnya sudah ada Ramengvrl & SIHK dalam Bass God, Sara Fajira di D.R.U.G.S dan Bersama Weird Genius di HUSH featuring Reikko yang masuk di salah satu nominasi AMI tahun ini, HUSH juga masuk di jajaran puncak tangga lagu dan playlist di radio-radio Nusantara.

"Kali ini memperkenalkan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu Syaqish asal Jakarta," ujar Yellow Claw dalam rilis yang diterima Okezone.

Twitter sekarang telah tersedia melalui Barong Family yang terdapat di dalam album EP The Black Delorean Project yang akan dirilis tanggal 10 Desember 2021.

