JAKARTA - Penyanyi asal California AS, Oliver Tree menceritakan fakta dibalik jaket ungu ikonik miliknya saat interview di program pagi 88,4 FM Global Radio Jakarta, yaitu SPADA (Siaran Pagi Aji Sabha Dan Aisha Lahtiba) Senin silam (22/11/2021).

Oliver Tree bercerita kalau jaket ungu yang sering dipakainya itu adalah milik ibunya. Dia sengaja mengambil jaket itu langsung dari lemari ibunya secara diam-diam.

“Purple is my favorite colour, I stole from mom, and you know I look way better than She (mom) did, she has only worn it once and this is my jacket now, but basically I love my Mom,” paparnya.

Selain menceritakan fakta di balik jaket ikoniknya, penyanyi dari lagu Life Goes On itu juga mengumumkan kalau dia berencana membuat album baru berjudul Cowboy Tears. Album ini sendiri menceritakan bagaimana semua orang bisa menangis termasuk seorang Top Guys atau jagoan.

Oliver juga sudah mempersiapkan promo khusus untuk perilisan album Cowboy Tears, yaitu tur di beberapa Negara. Bahkan Oliver juga berencana untuk memasukan kota Jakarta dan Bali dalam tur miliknya.

Tur khusus promo dari album barunya ini akan diberi nama Cowboy Tears Global Tour. Tapi sampai saat ini, belum ada tanggal resmi dari tur tersebut.

“Menyenangkan sekali bisa mengundang musisi-musisi baik dari dalam negri maupun luar negeri di program SPADA untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kehidupan dan karya mereka,” kata Edward Frizzandhi, produser SPADA.

Pada akhir interview, Oliver Tree sempat menyanyikan lagu yang viral miliknya yaitu Life Goes On. SPADA (Siaran Pagi Aji Sabha Dan Aisha Lahtiba) adalah program prime time dari 88,4 FM Global Radio Jakarta, disiarkan setiap hari Senin-Jumat dari jam 06 pagi – 10 pagi. Program ini sering kali mengundang musisi, artis, seniman, komunitas unik, dan public figure, dari dalam negeri maupun internasional untuk membahas karya, aktivitas dan keseharian mereka.

Keseruan interview lengkap SPADA bersama Oliver Tree dapat disimak di kanal YouTube Global Radio 88.4 FM Jakarta https://youtu.be/QQhIa-329Jc.

