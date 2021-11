SEOUL- Drama terbaru Lee Junho, The Red Sleeve berhasil mengukuhkan rating tertinggi di episode terbarunya. Bahkan drama sejarah tersebut mencetak rating rata-rata nasional rata-rata 9,4 persen untuk episode keenamnya.

Melansir laman Soompi, Minggu (28/11/2021) hal tersebut membuat The Red Sleeve mencapai peringkat penoton tertingg hingga saat ini. Bahkan drama yang tayang di MBC itu menempati posisi pertama dalam slot waktu di semua saluran.

The Red Sleeve juga menyalip rating drama terbaru Song Hye Kyo, Now We Are Breaking Up yang tayang pada slot waktu yang sama. Drama yang tayang di SBS tersebut memperoleh rating nasional rata-rata, sebesar 7,6 persen.

Meskipun demikan, No We Are Breaking Up merupakan miniseri malam yang paling banyak ditonton di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang memperoleh peringkat rata-rata 3,2 persen.

Sementara itu, di saluran TV kabel, drama Jirisan yang tayang di tVn menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran kabel dengan rata-rata rating nasional sebesar 7,6 persen. Drama misteri ini juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran termasuk jaringan siaran publik di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang mencetak rata-rata nasional sebesar 3,4 persen. Sementara itu, Happiness menempati posisi pertama di slot waktunya sendiri di semua saluran kabel dengan peringkat nasional rata-rata 3,3 persen. Terakhir, drama Chimera turun ke rating nasional rata-rata 1,1 persen untuk malam itu, sementara Young Lady and Gentleman KBS 2TV tetap menjadi program yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu dengan rating nasional rata-rata 28,5 persen.