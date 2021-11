JAKARTA - Lagu Meant 2 Be merupakan tembang berbahasa Inggris yang terlahir dari tangan dingin dan sentuhan apik Shakira Jasmine dan Nuca. Proyek duet dua penyanyi muda itu resmi dirilis, pada 26 November 2021.

Menurut Shakira dan Nuca, lagu tersebut bercerita tentang dua orang yang bertemu dan menemukan kesamaan satu sama lain. Mereka sudah ditakdirkan bertemu karena punya masalah yang harus dilalui bersama dan berjanji untuk saling melengkapi satu sama lain.

Shakira kemudian bercerita, kolaborasinya dengan Nuca bermula dari perkenalannya dengan Nuca di ajang The Voice Kids Indonesia pada 2016. Sekitar 4 tahun kemudian, tepatnya tahun lalu, mereka memulai proyek cover lagu.

"Nah, dalam perjalanannya, lagu Meant 2 Be ini enggak sengaja terbentuk. Langsung deh aku coba bikin notasi dan lirik lagunya, terus Nuca yang membuat instrumennya. Hanya butuh waktu sekitar 40 menit dan lagu ini pun jadi,” ujarnya.

Menimpali Shakira, Nuca mengaku, dirinya dan Shakira memang berteman sangat baik. Kedekatan keduanya diperkuat dengan taste musik yang sama. "Lalu kami ketemuan dan mencoba bikin lagu bareng. "Akhirnya, terciptalah Meant 2 Be."

Shakira menambahkan, proses pembuatan lagu dimulai dengan mereka membuat demo masing-masing dan kemudian saling berkirim materi guna melengkapi single tersebut. Setelah demo final rampung, dia kemudian menghubungi pihak Musica Studios.

"Jadi, lagu ini diproduseri oleh Opung Irwan (Simanjuntak) dan kami senang banget karena bisa menggarapnya dengan sangat fleksibel. Kolaborasi bareng Nuca semacam kebetulan yang indah. Musikalitasnya tinggi and he is very talented person,” puji Shakira Jasmine.

Nuca pun menjelaskan proses pembuatan lagu ini, “Awalnya project kita ini iseng saja. Pas demonya jadi, kami lanjut rekaman dan buat video klipnya. Sempat ada beberapa revisi di bagian lirik lagu dan dua kali rekaman karena ada revisi di beberapa bagian.”

Konsep video klip Meant 2 Be bercerita tentang seorang musisi muda bernama Kira ingin mengganti senar gitarnya yang sudah rusak ke toko musik yang sudah lama tidak ia datangi. Di sana, ia tak sengaja bertemu Nuca, mantan partner musiknya yang sudah terpisah sejak lama.

Tapi saat bertemu, mereka malah bertengkar karena hal yang belum selesai di antara mereka. Kira dan Nuca muda bermimpi menjadi musisi, mereka membuat dan menulis musik bersama, setelah sekian lama mencoba, mereka akhirnya merasakan ada visi yang berbeda.

Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan masing masing, Kira yang ingin mencoba masuk industri, sedangkan Nuca tidak ingin karyanya ada campur tangan orang lain. Keduanya pun mengungkapkan harapan dan pesan dalam lagu ini.

“Kami ingin lagu ini pesannya tersampaikan dan bisa terdengar hingga penjuru dunia. Semoga lagu ini bisa diterima oleh banyak pihak. Pesannya jangan menyakiti diri sendiri karena kamu enggak sendirian. Ada aku di sini dan semuanya akan baik-baik saja, karena kita selalu ditakdirkan bersama.”

Lagu Meant 2 Be dari Shakira Jasmine dan Nuca dirilis di seluruh platform musik digital: Apple Music, Spotify, Joox, Langit Musik, Youtube Music, Noice, dan Resso. Untuk video musik resminya dapat disaksikan di channel YouTube Musica Studios.*

