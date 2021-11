HONG KONG- Shu Qi merupakan salah satu bintang film asal Taiwan yang paling populer. Terlebih perempuan 45 tahun itu berhasil bertranformasi dari bintang panas hingga aktris mandarin dengan bayaran termahal.

Pemilik nama asli Lin Li Hui ini memulai karirnya sebagai model majalah dewasa untuk Playboy edisi China pada tahun 90-an. Melansir laman Famous People, Kamis (25/11/2021) Shu Qi kemudian terjun membintangi beberapa film panas Sex & Zen II, Street Angels, dan Viva Erotica pada 1996.

BACA JUGA:

- Sahabat Ibu Tiri Vanessa Angel Sebut soal Eksploitasi Anak, Sindir Keluarga Bibi Ardiansyah?

- Bantu Bayar Kontrak Rumah hingga Kasus Narkoba Vanessa, Ayah Bibi: Doddy Kemana?

Tidak hanya sampai disitu, banyak sutradara yang tampaknya semakin tertarik dengan bakat akting Shu Qi. Pada 1998, dia muncul dalam sejumlah film termasuk 'Bishonen', 'The Lucky Guy', 'The Storm Riders', 'Young and Dangerous: The Prequel', 'Young and Dangerous 5', 'City of Glass' dan 'Portland Street Blues'.

Setahun kemudian, aktris itu berperan dalam film 'Gorgeous' pada tahun 1999. Pada tahun yang sama, ia memainkan peran Mu Xiuluo dan Ah Nan dalam film 'A Man Called Hero' dan 'Metade Fumaca'.

Dia juga kemudian memainkan peran utama, Nie Yinniang dalam film The Assassin pada 2015. Menurut Leisure, bayaran sang aktris bahkan mencapai CNY1,24 miliar atau mencapai Rp2,7 triilun. Datang ke penghargaan, Shu Qi telah memenangkan beberapa penghargaan dan gelar dalam karirnya. Dia menerima penghargaan 'Aktris Terbaik' di Penghargaan Film Asia ke-10 untuk 'The Assassin.' Dia memenangkan penghargaan 'Aktris Pendukung Terbaik' di acara Golden Horse Awards ke-35 untuk 'Portland Street Blues.' Selain itu, Shu Qi menerima penghargaan 'Aktris Pendukung Terbaik' di acara Penghargaan Bauhinia Emas ke-2 untuk penampilannya di 'Viva Erotica.' Dia juga telah dianugerahi Penghargaan Film Hong Kong beberapa kali. Dia juga telah menjadi duta untuk beberapa brand ternama di dunia.