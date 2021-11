MALAM puncak Indonesia Awards 2021 digelar meriah di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (24/11/2021). Novia Bachmid serta DJ Una dangdutan bareng Ndarboy Genk.

Para penonton di studio diajak bergoyang dengan lagu-lagu viral di TikTok yang diaransemen dengan musik dangdut. Mereka tampil berduet membawakan lagu Mendung Tanpo Udan yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Spesialnya lagi, penampilan tersebut diiringi oleh DJ Una. Seru kan?

Tak hanya ada penampilan Novia Bachmid dan Ndarboy Genk, para penonton yang hadir di Malam Puncak Indonesia Awards 2021 juga disuguhkan penampilan spesial oleh Mahalini Rahardja featuring Ucie Sucita membawakan ‘Los Dol’ yang dipopulerkan oleh Denny Caknan.

Di penghujung penampilan, mereka berempat yakni Novia, Mahalini, Ndarboy, dan Ucie berduet di atas panggung dengan lagu hits ‘Cendol Dawet’.

Selain penampilan-penampilan seru para artis, acara ini juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh-tokoh penting nasional.

Mengusung tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times, Indonesia Awards 2021 dianugerahkan kepada tokoh-tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19. Penghargaan di tahun ini diberikan kepada 22 Kepala Daerah tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten.