JENNIFER Jill tiba-tiba membongkar kehidupan napi di penjara dari segala sisi. Salah satu yang paling mencuri perhatian publik yakni soal kebiasaan napi untuk memuaskan hasrat seks.

Mami Ipel, sapaan akrabnya, pernah mendekam di penjara lantaran kasus narkoba. Dari situ, ia tahu seperti apa kebiasaan para napi lainnya setiap hari.

Termasuk soal fakta-fakta para napi yang ingin melampiaskan hasrat seks. Karena mereka tentunya berpisah dengan pasangan dalam waktu lama.

“Sebenernya ada dildo, sih. Dimana-mana there is a dildo. Ini kan tahanan perempuan, come on, jadi kita kan bukan Biarawati. Kalau di Polda memang bisa kunjungan, kunjungan keluarga, ya. Ada (Bilik Cinta), dong. Boleh kalau mau ketemu. Ada yang pakai dildo, cuma gue nggak. Buat gue ya kali, kita kan nggak ada kamar sendiri-sendiri,” ujar Mami Ipel.

“It is something common di semua tahanan perempuan, there is video phone sex. Karena kadang ada yang suaminya nggak boleh kunjungan,” tambahnya.

Dikutip dari YouTube Insertlive, Jennifer Jill juga kembali blak-blakan membahas kehidupan seksnya selama di dalam jeruji besi. Bagi Mami Ipel, dirinya tak ingin memakai Bilik Cinta. Bahkan Mami Ipel mengaku dirinya tak suka jika hanya melakukan seks dalam waktu yang singkat. Meski sangat mementingkan kehidupan seks, Mami Ipel memilih untuk tidak melakukannya selama berada di dalam tahanan. “Nggak lah, gue ketemu Ajun tiap hari betul. Tapi nggak lah, ya kali gue maunya yang lama. Kalau yang cepet-cepet enggak lah, belanja kayak jajan gitu nggak suka,” tutupnya.