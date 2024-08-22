Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |09:35 WIB
Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh!
Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh! (Foto: instagram/jennifer_ipel)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Ipel alias Jennifer Jill mendadak muncul di tengah kabar perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer. Diketahui, anak dari wanita yang akrab disapa Mami Ipel ini, Philo Paz Patric Arman, sempat berpacaran dengan selebgram Azizah Salsha. Tepatnya, sebelum Zize memutuskan untuk menikah dengan Pratama Arhan.

Melalui akun Instagram Storynya, @jennifer_ipel, istri Ajun Perwira itu awalnya sempat emosi karena dirinya menerima cukup banyak DM di Instagramnya. Diduga DM tersebut berisi soal kabar dugaan perselingkuhan mantan kekasih anaknya.

"Woi BUSEET....!!! Ramee bener ye IG / DM gw. Ga usah juga jali di bawa2," ujar Jennifer Jill di akun Instagram Storynya.

Jennifer Ipel
Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh! (Foto: instagram/jennifer_ipel)

Tak lama, wanita 54 tahun ini diduga ikut mengomentari kabar yang menyebut bahwa Zize selingkuh dari sang suami dan menjalin hubungan dengan Salim Nauderer. Dia bahkan dengan tegas menuliskan pernyataan seolah dirinya sempat memberikan nasihat pada Philo terkait hubungannya dengan Zize.

"BENEEER kan. Kata mama juga apaaa !!!," tegasnya.

Melihat unggahan Jennifer Ipel, netizen di TikTok pun sontak ramai dan membuat heboh netizen. Bahkan tak sedikit yang memberikan sambutan pada bintang series 'Bisik Hati Lara' itu.

"Tuh kan mami Ipel pasti nggak diam aja. Menyala mamiku," kata cruel***.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067971/azizah_salsha-jtrZ_large.jpg
Rumah Tangga Azizah Salsha Tak Terusik dengan Rumor Perselingkuhan Meski Akui Alami Kerugian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067509/azizah_salsha-7ljZ_large.JPG
Diisukan Selingkuh, Azizah Salsha Pastikan Rumah Tangganya dengan Pratama Arhan Tak Terusik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067502/azizah_salsha-vD0w_large.JPG
Azizah Salsha Maafkan Dua Terlapor Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/33/3064306/azizah_salsha-O62N_large.jpg
Jessica Felicia Benarkan Perselingkuhan Azizah Salsha dan Salim Nauderer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063219/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-kDFP_large.jpg
Netizen Girang Lihat Pratama Arhan Bagikan Foto Bareng Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/33/3061380/lesti_kejora_dan_azizah_salsha-RaN5_large.jpg
Foto Kebersamaan Lesti Kejora dan Azizah Salsha saat Nonton Timnas Indonesia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement