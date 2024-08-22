Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh!

JAKARTA - Jennifer Ipel alias Jennifer Jill mendadak muncul di tengah kabar perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer. Diketahui, anak dari wanita yang akrab disapa Mami Ipel ini, Philo Paz Patric Arman, sempat berpacaran dengan selebgram Azizah Salsha. Tepatnya, sebelum Zize memutuskan untuk menikah dengan Pratama Arhan.

Melalui akun Instagram Storynya, @jennifer_ipel, istri Ajun Perwira itu awalnya sempat emosi karena dirinya menerima cukup banyak DM di Instagramnya. Diduga DM tersebut berisi soal kabar dugaan perselingkuhan mantan kekasih anaknya.

"Woi BUSEET....!!! Ramee bener ye IG / DM gw. Ga usah juga jali di bawa2," ujar Jennifer Jill di akun Instagram Storynya.

Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh! (Foto: instagram/jennifer_ipel)

Tak lama, wanita 54 tahun ini diduga ikut mengomentari kabar yang menyebut bahwa Zize selingkuh dari sang suami dan menjalin hubungan dengan Salim Nauderer. Dia bahkan dengan tegas menuliskan pernyataan seolah dirinya sempat memberikan nasihat pada Philo terkait hubungannya dengan Zize.

"BENEEER kan. Kata mama juga apaaa !!!," tegasnya.

Melihat unggahan Jennifer Ipel, netizen di TikTok pun sontak ramai dan membuat heboh netizen. Bahkan tak sedikit yang memberikan sambutan pada bintang series 'Bisik Hati Lara' itu.

"Tuh kan mami Ipel pasti nggak diam aja. Menyala mamiku," kata cruel***.