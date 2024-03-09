Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syarat Mutlak Jennifer Jill untuk Calon Mantu: Tak Perlu Cantik tapi Harus Seiman

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |10:44 WIB
Syarat Mutlak Jennifer Jill untuk Calon Mantu: Tak Perlu Cantik tapi Harus Seiman
Jennifer Jill ungkap kriteria calon menantu idaman. (Foto: Instagram/@jennifer_ipel)
A
A
A

JAKARTA - Jennifer Jill, istri Ajun Perwira mengungkapkan kriteria calon menantu idaman untuk ketiga anak lelakinya. Pengusaha 53 tahun tersebut mengaku, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi perempuan yang akan menjadi menantunya. 

“Yang penting, harus seiman dan takut akan Tuhan. Itu harus! Karena anak-anak gue kan laki-laki semua dan mereka harus jadi pemimpin dalam keluarganya,” ujarnya dalam channel YouTube KUY Entertainment, pada 4 Maret 2024. 

Jennifer Ipel menambahkan, “Seandainya gue punya anak perempuan, mungkin masih bisa mengiyakan kalau dia ikut agama suaminya. Tapi karena anak-anak gue laki-laki enggak bisa. Mereka harus stay dengan agamanya.” 

Kriteria lain seperti kecantikan dan kepintaran, menurut Ipel, bukan hal mutlak untuk menjadi calon menantunya. Karena dia berprinsip, sesukses apapun perempuan di luar rumah, mereka harus tetap tunduk pada suaminya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142022/jennifer_jill-1LlR_large.jpg
Jennifer Jill Tak Merasa Repot Kembali Mengurus Bayi di Usia 54 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/33/3141905/jennifer_jill_dan_ajun_perwira-mWgs_large.jpg
Jennifer Jill dan Ajun Perwira Adopsi Bayi Perempuan usai Gagal Jalani Program Bayi Tabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061098/jennifer_jill-ho6w_large.jpg
Cerita Jennifer Jill Didatangi Petugas Pajak Gegara Ulah Melaney Ricardo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052747/jennifer_jill-uqSv_large.jpg
Ucapan Jennifer Jill soal Anaknya Jadi Piala Bergilir Kembali Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052715/jennifer_ipel-FU2p_large.jpg
Kemunculan Jennifer Jill di Tengah Dugaan Kabar Perselingkuhan Azizah Salsha Bikin Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/33/2980120/jennifer-jill-ungkap-keinginan-terbesarnya-pada-anak-sebelum-meninggal-dunia-w9QfLM207i.jpg
Jennifer Jill Ungkap Keinginan Terbesarnya Pada Anak Sebelum Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement