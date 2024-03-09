Syarat Mutlak Jennifer Jill untuk Calon Mantu: Tak Perlu Cantik tapi Harus Seiman

JAKARTA - Jennifer Jill, istri Ajun Perwira mengungkapkan kriteria calon menantu idaman untuk ketiga anak lelakinya. Pengusaha 53 tahun tersebut mengaku, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi perempuan yang akan menjadi menantunya.

“Yang penting, harus seiman dan takut akan Tuhan. Itu harus! Karena anak-anak gue kan laki-laki semua dan mereka harus jadi pemimpin dalam keluarganya,” ujarnya dalam channel YouTube KUY Entertainment, pada 4 Maret 2024.

Jennifer Ipel menambahkan, “Seandainya gue punya anak perempuan, mungkin masih bisa mengiyakan kalau dia ikut agama suaminya. Tapi karena anak-anak gue laki-laki enggak bisa. Mereka harus stay dengan agamanya.”

Kriteria lain seperti kecantikan dan kepintaran, menurut Ipel, bukan hal mutlak untuk menjadi calon menantunya. Karena dia berprinsip, sesukses apapun perempuan di luar rumah, mereka harus tetap tunduk pada suaminya.