JENNIFER Jill memang tak hanya sekali beberkan soal kehidupan seksnya bersama sang suami, Ajun Perwira. Meski dirinya sudah tak lagi berusia muda, namun kabar bahwa dirinya merupakan seorang hypersex bukanlah sebuah rahasia.

Bahkan dalam kesempatannya bersama Nikita Mirzani yang diunggah pada kanal Youtube Crazy Nikmir REAL, November 2020 silam, Ajun pun mengangguk setuju dengan pernyataan tersebut.

Dalam video YouTube Crazy Nikmir Real, Ajun menyebut bahwa Jennifer Jill memiliki gairah seksual yang tinggi. Tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan hal itu.

"Emm, hiperseks nggak sih gue?" jawab Jennifer Jill balik tanya ke sang suami dalam channel Youtube Crazy Nikmir Real, beberapa waktu lalu.

Agustus 2021 silam, wanita yang akrab disapa Mami Ipel tersebut akhirnya dinyatakan bebas dari kasus narkoba yang menjeratnya. Usai menjalani empat bulan masa penjara, serta dua bulan masa rehabilitasi, Jennifer Jill akhirnya kembali blak-blakan membahas kehidupan seksnya selama di dalam jeruji besi.

Dikutip melalui kanal Youtube InsertLive beberapa saat lalu, ibu dari empat putra tersebut ceritakan bagaimana para wanita di penjara lampiaskan hasratnya.

“Sebenernya ada dildo, sih. Dimana-mana there is a dildo. Ini kan tahanan perempuan, come on, jadi kita kan bukan Biarawati. Kalau di Polda memang bisa kunjungan, kunjungan keluarga, ya. Ada (Bilik Cinta), dong. Boleh kalau mau ketemu. Ada yang pakai dildo, cuma gue nggak. Buat gue ya kali, kita kan nggak ada kamar sendiri-sendiri,”ujar Mami Ipel.

“It is something common di semua tahanan perempuan, there is video phone sex. Karena kadang ada yang suaminya nggak boleh kunjungan,” tambahnya.

Namun bagi Mami Ipel, dirinya tak ingin memakai Bilik Cinta. Bahkan Mami Ipel mengaku dirinya tak suka jika hanya melakukan seks dalam waktu yang singkat. Meski sangat mementingkan kehidupan seks, Mami Ipel memilih untuk tidak melakukannya selama berada di dalam tahanan.

“Nggak lah, gue ketemu Ajun tiap hari betul. Tapi nggak lah, ya kali gue maunya yang lama. Kalau yang cepet-cepet enggak lah, belanja kayak jajan gitu nggak suka,” tutupnya.