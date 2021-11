SEOUL- TWICE baru saja menorehkan pencapaian membanggakan. Album terbaru mereka yang bertajuk ‘Formula of Love: O+T=<3’ debut dalam Billboard 200.

Melansir laman Soompi, Senin (22/11/2021) Billboard mengumumkan album studio ketiga TWICE, ‘Formula of Love: O+T=<3’, menempati Billboard Top 200 Albums pada posisi no. 3 sebagai salah satu album terpopuler di Amerika.





Pencapaian ini menjadi perolehan tertinggi TWICE di Billboard 200 sejauh ini. Sebelumnya, album mini mereka yang berjudul ‘Taste of Love’ pernah memasuki top 10 di posisi no. 6.

‘Formula of Love: O+T=<3’ juga menjadi album idol K-Pop wanita ketiga yang masuk top 10 dalam Billboard 200. Dua posisi lain ditempati ‘THE ALBUM’ milik BLACKPINK dan album ‘Taste of Love’ mereka sendiri.

MRC Data mencatat album ‘Formula of Love: O+T=<3’ meraih total pembelian 66.000 kopi album per 18 November lalu. Total itu terdiri dari 58.000 album fisik dan 8.000 album streaming. Single mereka dari album tersebut yang bertajuk The Feels juga menjadi lagu pertama TWICE yang masuk dalam chart Billboard Hot 100 bulan lalu. ‘Formula of Love: O+T=<3’ merupakan album studio ketiga TWICE yang rilis pada 12 November lalu. Album tersebut memiliki dua single, The Feels dan Scientist. TWICE sempat melakukan promosi single berbahasa Inggris mereka, The Feels, dalam penampilan spesial di acara Good Morning America (GMA).