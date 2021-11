Jakarta- Selepas beraktivitas seminggu full dengan kegiatan yang padat, tentu kita bahagia ketika menyambut akhir pekan. Tak hanya karena bisa beristirahat dari penatnya aktivitas di kala hari kerja, akhir pekan juga menjadi momen yang tepat bagi kita untuk bisa melakukan kegiatan menyenangkan yang dapat menyegarkan pikiran.

Tentu sederet kegiatan seru bisa menjadi pilihan untuk dilakukan, salah satunya adalah virtual photoshoot yang akhir-akhir ini menjadi trend tersendiri di tengah masyarakat. Nampaknya, segala hal yang berbau virtual sedang menjadi trend ya di tahun ini. Mulai dari ulang tahun virtual, belajar virtual, nongkrong virtual, hingga virtual photoshoot ini. Tidak hanya bagi para fotografer dan model saja loh, trend virtual photoshoot ini pun kini dapat dilakukan oleh siapapun. Atau jangan-jangan, kamu sudah pernah melakukan virtual photoshoot bersama temanmu?

Alika Islamadina, Penyanyi & Fashion Influencer menyampaikan, saat ini, banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi akhir pekan sekaligus untuk menggali kemampuan kita. Terlebih sejak pandemi yang membuat banyak trend baru bermunculan, dimana salah satunya adalah trend virtual photoshoot ini.

“Menurut saya, virtual photoshoot ini merupakan trend yang sangat bagus dan bisa menjadi wadah untuk dapat tetap berkarya & menjadi kreatif di tengah pandemi. Bisa kita lihat sendiri bahwa trend ini tidak hanya bisa dinikmati dan diikuti oleh individu tertentu, tetapi juga oleh banyak brand. Senang sekali saya bersama Shopee dapat membagikan tips dan trik bagaimana cara mengisi akhir pekan dan membuat Virtual Photoshoot kalian lebih asyik! Tidak hanya itu, kalian juga dapat memanfaatkan rangkaian promo di Shopee 12.12 Birthday Sale untuk melengkapi kebutuhan Virtual Photoshoot seperti ragam pilihan pakaian hingga produk-produk kecantikan!,” ujarnya.

Nah, untuk kamu yang penasaran apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita mau mencoba virtual photoshoot ini, yuk simak beberapa tips dari Alika (@alikaislamadina) yang bisa bikin hasil fotomu jadi lebih kece! Jangan lupa bagikan hasil foto-foto kamu dengan teman-teman dengan posting di sosial media yang bisa jadi koleksi yang selalu bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri kalau kamu lihat nantinya. Ada apa aja sih, yuk intip?

1. Pilih Lokasi Foto yang Terbaik!

“Kamu harus menemukan tempat atau lokasi dengan cahaya yang bagus supaya fotografer atau orang yang melihat kamu dari screen berbeda bisa fotoin kamu dengan lighting yang sudah oke.” kata Alika

2. Siapkan Properti yang Kamu Perlukan

“Siapin apapun itu properties yang kamu butuhkan; misalnya kaca, tanaman-tanaman kecil or whatever it is dan pastikan itu semua sudah ada di dekat kamu. Biar waktu virtual photoshootnya lagi berlangsung, kamu ga harus pergi untuk ambil-ambil barang.” tambah Alika

3. Saatnya Berkreasi dengan Gayamu!

“Kamu boleh banget cari referensi pose-pose yang bisa jadi inspirasi gaya virtual photoshoot kamu. Karena biasanya virtual photoshoot ini kan ruang geraknya lebih kecil, jadi referensi pose ini bisa banget bantu kamu supaya ga awkward!”

4. Siapkan Outfit of the Day Favoritmu!

"Karena ruang gerak kita terbatas saat melakukan virtual photoshoot, kamu bisa cari statement pieces yang bisa bikin look kamu jadi mencolok. Bisa mulai dari tas, sepatu ataupun jam tangan!"

5. Pastikan Make Up Kamu On Point!

“Kamu bisa pakai makeup yang sesuai dengan tema atau konsep virtual photoshoot kamu. Jangan lupa, pastikan makeup yang kamu gunakan bisa keliatan di screen fotografer atau orang yang fotoin kamu yah!” tutup Alika

Nah, sudah tahu kan apa saja yang harus kamu siapkan? Yuk isi akhir pekanmu dengan mengabadikan foto-foto yang bisa kamu upload di sosial mediamu, atau jadikan virtual photoshoot ini sebagai nongkrong virtual bersama teman-teman terdekatmu!

Eits, buat yang bingung untuk melengkapi kebutuhan pakaian dan produk kecantikan untuk virtual photoshoot yang belum kamu miliki, tenang saja!

Head of Brands Partnership & Digital Products Shopee Indonesia Daniel Minardi mengatakan memasuki tahun ke-6, Shopee berkomitmen untuk selalu hadir dan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale ini, Shopee menghadirkan serangkaian kampanye tematik yang berbeda setiap harinya.

“Hadirnya rangkaian kemeriahan setiap harinya pada Shopee 12.12 Birthday Sale ini tidak hanya guna memenuhi setiap preferensi pengguna, tetapi juga menjadi upaya kami untuk memberikan eksposur dan mendorong perkembangan usaha para mitra brand kami serta para pelaku usaha lokal dari berbagai kategori untuk meningkatkan brand exposure dan memperluas jangkauan produk-produknya,” ucapnya.

Jangan lupa ikuti kemeriahan Shopee 12.12 Birthday Sale yang akan hadir hingga 12 Desember 2021! Untuk informasi lebih lanjut mengenai Shopee 12.12 Birthday Sale, kunjungi https://shopee.co.id/12-12 dan unduh Shopee secara gratis di App Store atau Google Play Store. dan segera aktifkan ShopeePay agar berbelanjamu menjadi lebih aman dan nyaman.

