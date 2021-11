JAKARTA – Boyband BTS memenangkan Artist of The Year tahun ini di American Music Awards 2021. Peminat BTS sangat tinggi di American Music Awards 2021, sehingga mencetak kemenangan.

Dalam twitter resmi American Music Awards 2021 mengucapkan selamat kepada BTS. Boyband ini bahkan mengalahkan Taylor Swift hingga Ariana Grande dalam nominasi Artist of The Year.

Baca Juga:

Batal Tampil Bersama BTS di AMAs 2021, Megan Thee Stallion: Aku Sedih

Cardi B hingga BTS, Ini 7 Best Dressed AMAs 2021

“LET'S GO! The 2021 #AMAs Artist of The Year is... @BTS_twt! CONGRATS Trophy #BTSxAMAs,” tulis @AMAs, dikutip Senin (22/11/2021).

Ini adalah penghargaan ketiga BTS di ajang AMA 2021 setelah sebelumnya BTS juga memenangkan Favorite Pop Group dan Favorite Pop Song. BTS menjadi artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan Artist of the year.

BTS tampil bersama Coldplay di lagu My Universe di ajang AMA 2021. Sayangnya penampilan Butter versi remix yang dijadwalkan sebelumnya oleh BTS dan Megan Thee Stallion dibatalkan karena ada masalah pribadi sang rapper, sehingga BTS menampilkan single hit mereka sendiri.

(aln)