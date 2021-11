JAKARTA - Dinda Hauw dan sang suami, Rey Mbayang saat ini sedang berlibur di Dubai. Tak hanya sekadar jalan-jalan, rupanya Dinda Hauw mengisi acara sebagai model catwalk di ajang Dubai Modest Fashion Week.

Tak ingin melewati momen, mereka pun mengabadikan kebersamaan itu dalam sebuah potret. Momen itu diunggah oleh Rey Mbayang dalam akun Instagram-nya.

"Menghadiri #DubaiModestFashionweek. Any way istriku semalam cantik banget. Malu malu but she rocks the stage! @dindahw," tulis Rey Mbayang dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Minggu (21/11/2021).

Di acara fashion show, wanita 25 tahun itu tampil anggun mengenakan salah satu koleksi Spring Summer 2022 Khanaan, NADARA. Gaun panjang bernuansa cokelat itu memiliki detail ruffle bertingkat dari bagian pinggang hingga ke bawah. Detail ruffle kecil juga tampak pada bagian bahu dan depan gaun tersebut.

Penampilannya semakin lengkap dengan kalung besar serta hijab bermotif bunga bernuansa earth tone yang diikat rapi ke belakang leher. Berjalan anggun di atas karpet merah, Dinda Hauw tampil begitu memesona.

Tak kalah memukau dengan sang istri, Rey Mbayang pun tampil modis dengan kemeja serta celana panjang berwarna senada. Bahkan, anak semata wayangnya juga didandani berbusana kembar dengan sang ayah. Keluarga kecil itu nampak begitu harmonis dan serasi.

"Shaka juga enggak mau kalah kembaran sama ayah. Thank you for having us @modestfashionweeks @wardahbeauty Wearing @khanaan.official," tutup Rey Mbayang.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang terpukau dengan penampilan Dinda Hauw. Tak sedikit juga yang menyebut Rey Mbayang bak orang Korea.

