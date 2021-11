JAKARTA - Kaleb J merupakan salah satu performer dalam konser virtual YouTube Music Night: 11.11 yang digelar pada 11 November silam. Dalam kesempatan itu, dia menggandeng Melisa Hart menyanyikan It's Only Me.

Vokal lembut kedua penyanyi ini menghasilkan kolaborasi manis yang terasa lebih groovy dengan iringan band. It's Only Me dirilis Kaleb pada 28 November 2020 itu merupakan salah satu lagu yang viral di berbagai platform media sosial.

Tak hanya di TikTok, lagu ini meraih 43 juta streaming di Spotify dan video liriknya telah ditonton lebih dari 35 juta kali di YouTube. Lagu ini berkisah tentang pengalaman pribadi Kaleb yang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan namun dia berusaha terus bertahan.

Setelah berduet dengan Melisa, Kaleb J melanjutkan penampilannya dengan lagu Tak Mau Sendiri. Selain Kaleb, YouTube Music Night 11.11 dimeriahkan sederet penyanyi populer lainnya, seperti Maliq & D'Essentials, Andmesh Kamaleng, Samuel Cipta, dan Mirriam Eka.

Untuk menonton duet manis Kaleb J dan Melisa Hart, Anda dapat menyambangi channel YouTube Melisa Hart.*

Baca juga:

Menikah Besok, Cupi Cupita Minta Mahar Kripto dari Calon Suami



(SIS)