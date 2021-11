JAKARTA - Maudy Ayunda menghadirkan lagu betajuk Pulang. Lagu ini memiliki dua makna penting yang menggambarkan akan arti ‘pulang’ dengan versi yang berbeda.

Makna ‘pulang’ dalam lagu ini tak sekadar pergi atau kembali ke tempat asal ataupun sebuah rumah, melainkan pulang yang berujung kepada pelukan seseorang yang dicinta. Waktu kebersamaan dengan orang itu pula menjadi arti ‘pulang’ bagi Maudy Ayunda.

“A home is not a house and a home is a person. Kalau kita nyaman dan cinta sama seseorang, biasanya rumah kita ada di orang itu di mana pun dia berada. Itu menggambarkan arti cinta dalam keluarga,” ujar Maudy Ayunda dalam Media Gathering Ost Film Losmen Bu Broto, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

Selain itu, Maudy juga mengatakan bahwa ‘pulang’ memiliki makna dalam proses penemuan jati diri seseorang. Ketika seseorang berhasil menemukan jati dirinya sendiri, pada saat itulah makna ‘pulang’ menjadi arti yang sesungguhnya.

“Lalu, ‘pulang’ sebagai kenyamanan dalam diri sendiri, penerimaan atau acceptance of yourself, dengan mendekati diri kita yang autentik untuk lebih mengenal diri sendiri. Perjalanan Sri di “Losmen Bu Broto” itu naik-turun, berkonflik dengan orang tua, dan lain-lain. Dari situ, dia berhasil menemukan dirinya sendiri dan menurutku, itu adalah sebuah versi lain dari kepulangan,” jelas Maudy Ayunda.

Losmen Bu Broto menghadirkan empat lagu original soundtrack, yaitu ‘Pulang’, ‘Semakin Jauh’, ‘Sayangnya’, dan ‘Pulang (Stripped Version)’. Berbeda dengan lagu lain, Maudy Ayunda membawakan lagu ‘Semakin Jauh’ dan ‘Sayangnya’ spesial dengan berduet bersama Danilla Riyadi. ‘Semakin Jauh’ diciptakan oleh Maudy Ayunda, sementara ‘Sayangnya’ ditulis oleh Danilla Riyadi.

Film Losmen Bu Broto berkisah tentang penginapan keluarga yang dikelola oleh Bu Broto, Pak Broto, dan ketiga anaknya, Pur, Sri, dan Tarjo. Sebuah masalah besar menimbulkan perpecahan hingga memperbesar bibit konflik antara Bu Broto, Pur, dan Sri. Peran Pak Broto sebagai ayah diuji, dan Tarjo pun harus menghadapi masalahnya sendiri. Dibintangi oleh Maudy Ayunda, Maudy Koesnaedi, Putri Marino, Baskara Mahendra, Mathias Muchus, Danilla Riyadi, dan Marthino Lio, film besutan Ifa Isfansyah dan Eddie Cahyono ini tayang di bioskop mulai 18 November 2021.