JAKARTA - Salshadilla, putri dari Iis Dahlia mengikuti jejak sang ibu di industri musik. Namun sedikit berbeda, Salshadilla menggeluti genre pop, bukan dangdut yang membesarkan nama sang ibunda.

Dalam single sebelumnya, Salshadilla meminta bantuan sang adik, Devano Danendra untuk menulis lagu. Kini, di single kedua berjudul Mengejar Rindu, Salshadilla-lah yang menulisnya sendiri.

"Liriknya terinspirasi dari kalimat the sunset is beautiful isn't it?. Yang sering diartikan sebagai kalimat perpisahan," ujar Salshadilla.

Single ini juga menandai perubahan nama Salshadilla. Seperti diketahui, sebelumnya Salshadilla lebih dikenal dengan nama Salsha saja.

Menulis lagu sendiri bukan tantangan berarti baginya. Ia mencoba menulis lepas dari beban.

“Yang berkesan dari proses penggarapan lagu ini lebih ke pertama kali nyoba untuk nulis lirik sih," kata Salshadilla.

Lagu ini pun terasa penuh makna. Apalagi dengan balutan aransemen yang pas dengan tempo yang sedikit lambat membuat lirik dalam lagu ini langsung tersampaikan ke telinga pendengarnya.

"Yang menarik dari lagu ini banyak kiasan tentang matahari yang biasanya simbol kebahagiaan, tapi di lagu ini jadi sesuatu yang sedih," ungkap Salshadilla.

