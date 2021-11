SEOUL - ATEEZ kembali memulai tur konser dunia pada tahun depan. Hal itu diumumkan boy group tersebut lewat sebuah video berdurasi 57 detik di YouTube, pada 14 November 2021.

Tur dunia bertajuk 'The Fellowship: Beginning of the End' tersebut menyusul konser online 'ATEEZ XR Show [FEVER: eXtended edition]' yang digelar pada 14 Januari 2021.

Sebelumnya, ATEEZ sempat menggelar tur 'The Fellowship: Map the Treasure' yang mana beberapa pertunjukan terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID-19. Tahun depan 'The Fellowship: Beginning of the End' akan dibuka di Korea Selatan, pada 7-9 Januari 2022.

Kemudian pertengahan Januari Hongjoong cs akan menyambangi penggemarnya di Amerika Serikat. Dimulai dari Chicago pada 18 Januari 2022, dilanjutkan Atlanta (20 Januari 2022), Newark (24 Januari 2022), Dallas (27 Januari 2022), dan Los Angeles (30 Januari 2022).

Dari Amerika Serikat, ATEEZ akan menyambangi beberapa kota di Eropa, seperti Amsterdam (13 Februari 2022), London (15 Februari 2022), Paris (20 Februari 2022), dan Berlin (22 Februari 2022).

Dua kota di Eropa lainnya adalah Warsawa (24 Februari 2022) dan Madrid (1 Maret 2022). Kabar world tour 'The Fellowship: Beginning of the End' disambut hangat oleh penggemar yang membuat tagar 'ATEEZ World Tour' trending di Twitter. Ada lebih dari 45.700 kicauan tentang ATEEZ dan sebagian besar penggemar memperlihatkan rasa antusias mereka. "ATEEZ menggelar konser virtual selama 2 jam pada hari ini dan kemudian mereka mengumumkan tur dunia," ujar seorang fans di Twitter.