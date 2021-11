JAKARTA- Azhardi Athariq merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol Special Season yang lolos sampai ke babak Top 6. Pria kelahiran tahun 2002 ini sempat mencuri banyak perhatian ketika mengikuti audisi Indonesian Idol karena suaranya yang berkarakter.

Azhardi Athariq diketahui baru lulus SMA ketika mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Sukses dengan penampilan-penampilan hebatnya, kini Azhardi menghibur penggemar dengan konten-konten seru seperti vlog dan cover lagu di YouTube channel miliknya.

Salah satu cover lagu yang paling berkesan yaitu saat ia menyanyikan lagu “I Just Couldn’t Save You Tonight” yang dipopulerkan oleh Ardhito Pramono dan Aurelie Moeremans. Lagu “I Just Couldn’t Save You Tonight” merupakan salah satu soundtrack dari film “Story of Kale: When Someone's in Love” yang dirilis pada tahun 2020.

Tidak sendirian, Azhardi Athariq ditemani oleh penyanyi Bunga Delia. Perpaduan suara Azhardi Athariq dan Bunga Delia terdengar sangat merdu menyanyikan lagu tersebut. Penggemar pun langsung membanjiri kolom komentar dengan dukungan dan pujian kepada idolanya.

Bagi yang sudah penasaran dengan penampilan keduanya, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel AthariqOfficial!

