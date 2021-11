YOUTUBE Music bersama dengan NESCAFÉ dan StarHits menghadirkan konser virtual “YouTube Music Night: 11.11 Concert with NESCAFÉ” pada 11 November 2021 pukul 19:00 WIB. Konser virtual ini akan dimeriahkan oleh beragam musisi-musisi Tanah Air yaitu, Andmesh Kamaleng, Maliq & D'essentials, Kaleb J, Melisa Hart, Mirriam Eka, dan Samuel Cipta - dan dipandu oleh dua host yaitu Ghea Indrawari dan Reza Chandika yang pastinya membuat konser makin seru.

Berlangsung secara live, konser virtual ini dapat dinikmati secara gratis melalui digital live stream. Nikmati “YouTube Music Night: 11.11 Concert with NESCAFÉ” serentak di YouTube channel resmi Andmesh, MALIQ & D'Essentials, HITS Records, StarHits, RCTI - ENTERTAINMENT, MNCTV Official, OfficialGTVid, dan Official iNews.

“Kami bangga bahwa kekayaan budaya musik dan talenta musik di Indonesia. YouTube merupakan sebuah platform terbuka yang menjadi refleksi dari minat dan kreatifitas masyarakat Indonesia, penghubung juga sarana kolaborasi; dan YouTube Music merupakan “rumah” yang memberikan pengalaman baru dalam menikmati musik agar lebih personal yang memberikan satu tempat terpusat. Dengan hadirnya YouTube Music Night juga diharapkan dapat menghadirkan pengalaman musik yang lebih kaya, baik untuk para musisi, kreator, juga dengan para penggemar dan penonton dimanapun mereka berada,” kata Suwandi Widjaja, Country Head, YouTube Partnerships Indonesia.

"Hadirnya NESCAFÉ Ala Café ready to drink dengan tiga rasa favorit, yaitu Latte, Cappucino dan Caramel Macchiato! Ingin memberikan pilihan alternatif dan membantu semua orang untuk mencipatakan momen suasana #Inicafeku dimana saja dan kapan saja. Suasana cafe biasanya didukung oleh kopi yang berkualitas, musik yang bagus, teman yang asyik, dan pilihan tempat favorit yang nyaman, maka NESCAFE Ala Cafe bersama dengan alunan musik yang bagus dari konser virtual YouTube Music Night 11.11, merupakan paduan yang pas untuk menciptakan momen #Inicafeku, maupun menikmati kebersamaan untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja," kata Irmawati Praharsi - CMM Coffee PT Nestle Indonesia.

“Tujuan YouTube Music Night diadakan, yaitu untuk memberi apresiasi kepada para musisi yang terus menghibur penggemar lewat media sosial, juga untuk memberi kesempatan untuk para musisi lama maupun pendatang baru untuk menunjukkan karismanya di panggung,” ujar Chief Executive Officer StarHits Lina Priscilla.

Event ini akan dilengkapi dengan kolaborasi spesial dari Andmesh Kamaleng dan Maliq & D'essentials.

“Puji Tuhan diberi kesempatan untuk kembali tampil di depan para penggemar. Suatu kehormatan tersendiri juga bagi Ame bisa berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials," ujar Andmesh Kamaleng.

Ditambah dengan duet manis Melisa Hart dan Kaleb J sebagai pendatang baru di industri musik.

YouTube Music Night pastinya konser virtual yang sangat dinanti oleh Melisa Hart, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season.

"Another dream comes true, I'm so grateful for this opportunity. Akhirnya bisa bawain "Tak Lagi Rindu" dan 1 panggung bareng musisi-musisi senior yang aku admire,":ujar Melisa Hart.

Jangan sampai kelewatan, catat! Pada 11 November 2021 pukul 19:00 WIB, tayang serentak di YouTube channel resmi Andmesh, MALIQ & D'Essentials, HITS Records, StarHits, RCTI - ENTERTAINMENT, MNCTV Official, OfficialGTVid, dan Official iNews.

