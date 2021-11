LOS ANGELES - BTS dipastikan tampil di panggung American Music Awards (AMAs) yang akan digelar di Microsoft Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 21 November mendatang. RM cs akan berduet dengan Megan Thee Stallion membawakan Butter versi remix.

Ini akan menjadi penampilan kedua BTS dalam ajang tersebut. Tahun lalu, mereka menampilkan dua lagu, Dynamite dan Life Goes On. Namun karena pandemi COVID-19, kala itu mereka terpaksa tampil secara virtual.

Baca juga: BTS Sumbang Lagu untuk Film Animasi Sing 2

Mengutip Variety, Selasa (9/11/2021), AMAs 2021 juga akan dimeriahkan penampilan penyanyi pendatang baru, Olivia Rodrigo dan Bad Bunny. Sementara rapper Cardi B dipercaya untuk memandu acara tahunan tersebut.

Tak hanya mencuri perhatian lewat penampilannya, BTS juga menembus tiga kategori dalam AMAs 2021: Artist of the Year, Favorite Pop Duo or Group, dan Favorite Pop Song untuk lagu Butter. Sementara tahun lalu, mereka memenangkan dua penghargaan: Favorite Social Artist dan Favorite Duo or Group Pop/Rock.

Berbeda dari tahun lalu, penggemar dapat memberikan vote untuk idola mereka melalui aplikasi TikTok di akun resmi AMAs 2021. Acara ini akan disiarkan langsung oleh stasiun TV ABC, pada 21 November 2021, pukul 20.00 EST. *

Baca juga: Makam Digembok, Mertua Vanessa Angel hanya Bisa Berdoa dari Balik Pagar

(SIS)