ANUGERAH Musik Indonesia (AMI Awards) ke-24 yang dilaksanakan pada tahun ini, terdapat 2 tambahan kategori umum dan 1 kategori khusus. Banyak nama-nama baru di industri musik Indonesia, sekaligus masuk ke dalam nominasi AMI tahun ini.

Namun, musisi-musisi senior pun tetap bertengger di list nominasi tahun ini, yang dapat diartikan mereka tetap berkarya dan tetap berada di hati para pendengar musik.

Sebut saja, NOAH yang tahun ini masuk menjadi nominee pada kategori Duo/Grup Pop Terbaik dengan lagunya ‘Badai Pasti Berlalu’, bersaing ketat dengan Juicy Luicy dengan lagu ‘Lantas’, Maliq & D’Essential dengan lagu ‘Bilang’, Mocca dengan lagu ‘Simple I Love You’ dan RAN dengan lagunya ‘Orang Yang Paling Kubenci’.

NOAH menyanyikan kembali lagu ‘Badai Pasti Berlalu’ ciptaan Erros Djarot, yang sebelumnya cukup terkenal dibawakan oleh almarhum Chrisye ini, mengaku mengalami kesulitan dan merasa beban saat membawakannya. Karena lagu tersebut begitu dikenal banyak orang. Noah yang beranggotakan Ariel, Lukman dan David ini tetap eksis di dunia musik Indonesia, walaupun telah beberapa kali ditinggal oleh personelnya. Terbukti sejak kemunculannya dengan album ‘Taman Langit’ pada tahun 2003 hingga sekarang dengan album terbarunya ‘Keterkaitan Keterikatan’ selalu sukses menelurkan lagu-lagu yang diminati oleh pecinta musik, sekaligus memenangkan kategori Album Terbaik-Terbaik pada AMI tahun 2020 lalu.

Sedangkan pada tahun ini yang masuk kategori Album Terbaik-Terbaik ada Marcello Tahitoe dengan judul albumnya ‘99’, Arsy Widianto, Tiara Andini dengan judul album ‘Arti Untuk Cinta’, Raisa dengan ‘It’s Personal’, Rendy Pandugo dengan album ‘See You Someday’, Ardhito Pramono dengan album ‘Semar & Pasukan Monyet’ serta Pamungkas dengan album ‘Solipsism 0,2’.

Ardhito Pramono yang tahun sebelumnya telah memenangkan kategori Artis Jazz Kontemporer Terbaik, pada tahun ini juga mendapatkan beberapa nominasi kembali. Penyanyi jazz idola anak muda yang lahir pada 22 Mei 1995 ini, banyak memproduseri lagu-lagunya sendiri. Hingga kini Ardhito sudah menelurkan 5 album mini Ardhito Pramono (2017), Playlist vol 2 (2017), a letter to my 17 years old (2019), craziest thing happen in my backyard (2020), semar dan pasukan monyet (2021). Dengan lagu ‘Bitterlove’ menjadi salah satu video musik yang paling banyak ditonton yaitu 25 juta views di YouTube pribadinya. Selain bermusik, ternyata ia juga jago dalam bidang akting dan pernah menamatkan pendidikan sarjana jurusan perfilman di JMC Academy, Australia.

Baca Juga: Dina Lorenza Banjir Doa agar Dinikahi Ariel NOAH Duda Terganteng se-Indonesia

Berbeda dengan Isyana Sarasvati yang menamatkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura dan Royal College of Music, Britania Raya, masuk menjadi nominasi pada kategori Karya Produksi Terbaik-Terbaik dengan lagunya ‘Unlock The Key’. Penyanyi yang memiliki segudang prestasi sejak masa sekolahnya ini pun pernah beberapa kali membawa pulang piala Anugerah Musik Indonesia, mulai dari Pendatang Baru Terbaik, Penyanyi Solo Pria/Wanita Soul/R&B/Urban Terbaik, Artis Solo Pria/Wanita Terbaik dan masih banyak lagi.

Wanita cantik yang jago juga bermain alat musik seperti piano, flute, biola, electone dan saksofon ini, baru saja mengeluarkan lagu baru berjudul Yth: Naif bersama teman-teman musisinya, Diskoria, Ardhito Pramono dan lainnya. Akankah tahun ini ia akan kembali membawa pulang piala AMI ke-24?

Dan siapa sajakah yang akan membawa pulang piala Anugerah Musik Indonesia tahun ini? Saksikan Malam Puncak AMI Awards ke-24 yang akan diselenggarakan tanggal 15 November 2021 mendatang secara langsung di RCTI.

(dwk)