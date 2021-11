JAKARTA – Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards 2021) telah hadir di layar kaca. Kali ini, musisi Judika dan Raisa berhasil menjadi peraih penghargaan Artis Solo Pop Terbaik untuk kategori Pria dan Wanita.

Judika adalah musisi yang sejak tahun 2005 telah berkarya di blantika musik Indonesia. Sebelumnya, Judika sudah pernah merilis berbagai karya seperti Cinta Karena Cinta dan Tak Mungkin Bersama. Berhasil menjadi Artis Solo Pria Pop Terbaik, Judika sukses menyalip musisi-musisi ternama sekelas Andmesh, Pamungkas, dan Rizky Febian.

"Dalam berkarya saya nggak pernah mencari award, jadi ini adalah anugerah dari Tuhan untuk saya," ucap Judika di panggung, "terima kasih buat pecinta musik Indonesia semua."

Di sisi lain, Raisa adalah musisi yang sudah merilis banyak karya sekelas Could It Be, Mantan Terindah, dan Someday yang baru saja Ia rilis beberapa hari lalu. Di ajang AMI 2021 ini, Raisa berhasil mengalahkan para musisi sekelas Anneth, Lyodra, dan Yura Yunita dalam kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik.

"Aku merasa bangga bisa menjadi penyanyi wanita yang karyanya didengar di seluruh Indonesia," ucap Raisa ketika menerima penghargaan, "menurutku, perempuan selalu bisa menjadi inspirasi karena kami selalu ada dalam seni."

"Here's to wonderful women yang ada di kategori ini bersamaku," tutup sang pelantun lagu Serba Salah.

Kemenangan dua musisi ini pun menjadi sebuah angin segar bagi dunia musik Indonesia. Dengan apresiasinya musisi-musisi berbakat, tentunya akan memacu semangat para musisi lain dalam berkarya untuk mengejar penghargaan dan juga apresiasi pendengar dalam setahun ke depan.

AMI 2021 adalah ajang penghargaan musik yang diselenggarakan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia dan kini telah mencapai tahun ke-24. Di tahun ini, AMI mengusung tema ‘Spirit of Creativity’ alias Semangat Kreativitas yang tentunya berhasil dibawa oleh musisi-musisi berbakat di atas.

(aln)