JAKARTA- Virtual konser YouTube Music Night kembali digelar untuk kedua kalinya! YouTube bersama dengan NESCAFÉ dan StarHits menghadirkan konser virtual “YouTube Music Night: 11.11 Concert with NESCAFÉ” pada 11 November 2021 pukul 19:00 WIB.

Sudah pada tahu kan bintang-bintang yang akan turut memeriahkan YouTube Music Night: 11.11? Acara tersebut akan dihadiri musisi-musisi hebat Tanah Air yaitu, Andmesh Kamaleng, Maliq & D'Essentials, Kaleb J, Melisa Hart, Mirriam Eka, dan Samuel Cipta - dan dipandu oleh dua host Ghea Indrawari dan Reza Chandika yang pastinya membuat konser makin spektakuler.

Jangan sampai kelewatan, karena akan ada kolaborasi spesial dari grup musik Maliq & D'Essentials dengan penyanyi bersuara lembut Andmesh Kamaleng. “Puji Tuhan diberi kesempatan untuk kembali tampil di depan para penggemar. Suatu kehormatan tersendiri juga bagi Ame bisa berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials" ujar Andmesh.

Tidak sampai disitu, penyanyi pendatang baru Melisa Hart juga akan tampil bersama dengan musisi naik daun Kaleb J yang dikenal dengan single viral berjudul “It’s Only Me”. "Another dream comes true, I'm so grateful for this opportunity. Akhirnya bisa bawain "Tak Lagi Rindu" dan 1 panggung bareng musisi-musisi senior yang aku admire" tutur Melisa Hart.

Bagi yang sudah kangen dengan suasana nonton konser, yuk ajak kerabat untuk nonton dan nyanyi bareng di YouTube Music Night: 11.11! Berlangsung secara online dan live, konser virtual ini dapat dinikmati secara gratis melalui digital live stream.

Yuk catat waktunya! Tanggal 11 November 2021 pukul 19:00 WIB, serentak di YouTube channel resmi Andmesh, MALIQ & D'Essentials, HITS Records, RCTI - ENTERTAINMENT, MNCTV Official, Officialgtvid, dan Official iNews.

(nit)