LOS ANGELES- Rapper Ice Cube memilih untuk membayar kompensasi sekira USD9 juta atau Rp128 miliar ketimbang divaksin Covid-19. Pelantun It Was A Good Day sebelumnya diketahui didapuk menjadi salah satu pemeran film Oh Hell No.

Sebagai syarat, Ice Cube pun harus menjalani vaksin sejak awal produksi film. Namun, dia memilih untuk keluar dari produksi film dan membayar kompensasi.

Melansir laman Wio News, Rabu (3/11/2021) produksi film Oh Hell No pun harus mundur jadwal syuting lantaran pergantian pemain. Diketahui, sang rapper rencananya akan tampil bersama aktor Jack Black dalam film tersebut. Kini belum diketahui pasti siapa yang akan menjadi lawan main Black nantinya.

BACA JUGA:

- Demi Anak, Ali Syakieb Rela Lepas Proyek Sinetron

- Implan di Hidung Jebol, Angela Lee: Aku Nyesel Operasi

Sebelumnya berbagai asosiasi industri film Hollywood telah menetapkan aturan wajib vaksinasi bagi pemain dan kru film secara sementara, namun seiring berjalannya waktu hal tersebut telah diperpanjang.

Meski begitu, Ice Cube bukan satu-satunya tokoh terkenal yang memilih untuk tidak divaksin. Sebelumnya, Kyrie Irving bintang Space Jam sekaligus pebasket profesional ini juga dilarang melakukan semua aktivitas bersama klubnya, Brooklyn Nets karena tidak ingin divaksin.

(nit)