JAKARTA - Jessica Iskandar mengungkapkan alasannya yakin untuk memilih Vincent Verhaag sebagai suaminya. Selain mampu mencuri hatinya, pria itu ternyata bisa membuat El Barack merasa nyaman.

Namun, reaksi El menghadapi Vincent justru di luar dugaan. Bocah laki-laki 7 tahun itu langsung mempertanyakan keseriusan pria itu terhadap ibunya. Hal itu karena El berharap memiliki ayah.

“Sebenarnya, dari awal dekat sama Vincent, El itu sudah sering tanya ke Vincent apakah dia akan menjadi ayahnya El. Dia juga tanya ‘Kapan mau melamar ibuku?’” ujar Jessica Iskandar seperti dikutip dari channel YouTube Tonight Show, Selasa (2/11/2021).

Jelang pernikahan, El Barack bahkan sempat menanyakan sesuatu yang membuat Jessica Iskandar terharu. “Dia tanya, ‘Ma, kamu akan menikah besok. Bahagia enggak? Besok, kamu bakal punya suami, aku juga punya ayah. Kau bahagia Ma?’”

El Barack juga sangat antusias saat didapuk sebagai pembawa cincin dalam prosesi pemberkatan pernikahan ibunya. Saking antusiasnya, dia berkali-kali ganti baju dan memamerkannya di depan keluarga.

“Ada 16 kali kayaknya dia berganti baju buat nunjukin ke keluarga. Dia bilang, ‘Look at me, look at me (lihat aku)”,” ungkap Jessica Iskandar menambahkan.*

