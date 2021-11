SEOUL– Kabar kurang mengenakan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Bintang drama Descendant of The Sun, Jin Goo dikonfirmasi terpapar virus corona (Covid-19).

Melansir laman Soompi, Rabu (3/11/2021) kabar tersebut dibenarkan oleh agensi Jin Goo, BH Entertainment. "Bulan lalu, Jin Goo menerima pemberitahuan bahwa dia telah melakukan kontak dekat dengan kasus yang dikonfirmasi." kata BH Entertainment.

Mereka menambahkan, "Setelah dia dinyatakan positif, dia telah mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh otoritas pengendalian penyakit."

Mereka juga menjelaskan kondisi Jin Goo yang tampak masih baik-baik saja. Terlebih sang aktor dinyatakan positif tanpa gejala.

"Dia dalam keadaan sehat," tegas BH Entertainment.

Sejak debutnya pada tahun 2003, Jin Goo telah aktif di industri film dan TV. Di menjadi terkenal dengan perannya dalam drama Descendants of the Sun pada 2016. Drama terakhir Jin Goo adalah Legal High yang tayang tahun 2019 dan film terakhirnya adalah You’re So Precious to Me di 2021.