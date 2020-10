SEOUL - Aktor Descendants of the Sun, Jin Goo akan membintangi film baru, You Are So Precious to Me. Dia akan berperan sebagai Jae Sik, bos Sik Entertainment yang menggelar berbagai event raksasa.

Meski sukses, namun dia digambarkan sebagai seorang penyendiri. Hingga suatu hari, seorang anak penyandang disabilitas (buta dan tuli) masuk dalam kehidupannya dan mengubah hidupnya.

Lakon anak perempuan bernama Eun Hye itu akan diperankan oleh aktris cilik Jung Seo Yeon yang menarik perhatian publik lewat akting apiknya sebagai putri Lee Joon Gi dalam drama populer Flower of Evil.

Film You Are So Precious to Me merupakan proyek layar lebar perdana Jin Goo setelah One Line pada 2017. Pada 2018, dia sempat tampil sebagai cameo dalam film Heung-boo: The Revolutionist.

Mengutip Soompi, pada Kamis (22/10/2020), Jin Goo dan Jung Seo Yeon telah memulai syuting di Jeongeup, Provinsi Jeolla Utara, sejak 15 Oktober silam. Proyek ini akan digarap oleh duo sutradara Lee Chang Won dan Kwon Sung Mo.*

(SIS)