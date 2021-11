SEOUL - Ahn Bo Hyun mengonfirmasi proyek akting terbarunya, setelah sukses dengan Yumi’s Cells. Dia akan membintangi Military Prosecutor Doberman bersama sederet aktor lainnya, seperti Jo Bo Ah, Oh Yeon Soo, Kim Young Min, dan Kim Woo Seok.

Military Prosecutor Doberman bercerita tentang seorang pria bernama Do Bae Man yang bekerja sebagai jaksa militer. Ia memilih pekerjaan itu demi uang. Namun pandangannya tentang profesi itu berubah ketika bertemu dengan Cha Woo In.

Cha Woo In merupakan anak orang kaya yang terkenal percaya diri dan pemberani. Meski baru menjadi jaksa, ia memiliki pengalaman investigasi yang bagus. Bersama Do Bae Man, dia berjuang melawan kejahatan yang terjadi di dunia militer.

Peran Do Bae Man dalam drama ini dipercayakan kepada Ahn Bo Hyun, sementara aktris Jo Bo Ah berperan sebagai Cha Woo In. Aktris Oh Yeon Soo menghidupkan lakon No Hwa Young, kepala divisi perempuan pertama di militer Korea Selatan.

Karakter No Hwa Young memiliki kecerdasan luar biasa dan mampu membuat orang tunduk padanya. Kim Young Min akan berlakon sebagai pengacara Yong Moon Goo yang dulunya pernah menjadi tim khusus di kejaksaan. Sementara Kim Woo Seok dipercaya menghidupkan peran No Tae Nam, chaebol yang menjadi pimpinan perusahaan di usia 20-an. Drama Military Prosecutor Doberman disutradarai Jin Chang Gyu dan skenarionya ditulis oleh Yoon Hyun Ho.