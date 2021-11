JAKARTA - Bunga Zainal baru-baru ini mendapatkan perhatian dari netizen usai mengunggah layar tangkap percakapannya dengan sang anak di Instagram Story. Pasalnya, putranya itu tak memanggilnya dengan sebutan 'mami'.

Dalam percakapan itu, sang putra, Karan Pradhi Singh meminta Bunga untuk menemaninya tidur di kamar. Namun, Karan memanggilnya dengan sebutan 'kamu'.

"Nanti malam kamu tidur sama aku," kata Karan kepada Bunga Zainal melalui pesan WhatsApp, dikutip pada Selasa (2/11/2021).

Melihat cara sang anak memanggil Bunga Zainal tak dengan panggilan ibu atau mami, warganet pun banyak yang bertanya-tanya. Tak sedikit yang menyebut bahwa Karan tidak sopan kepada ibunya.

Menanggapi komentar itu, istri Sukhdev Singh ini mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, setiap keluarga memiliki cara komunikasinya masing-masing. Terlebih lagi sang suami bukan orang Indonesia tulen.

Bunga menjelaskan bahwa keluarganya memiliki budaya yang berbeda. Cara komunikasi sang anak pun turut berbeda. Pasalnya, bahasa pertama yang mereka pelajari bukan bahasa Indonesia melainkan bahasa Inggris.

“Banyak yang DM kenapa anak-anak panggil aku bukan dengan sebutan mami? Tapi malah kamu or you! Jadi banyak spekulasi anak aku kaya gak sopan gitu ya sama orang tuanya hehehe. Mungkin ini bedanya karena budaya kita timur sedangkan suami aku emang orang keturunan luar yang mungkin budayanya berbeda sama kita di sini heheheheh. Tapi kalo dari suami aku sebutan kamu atau you itu ya biasa dan terbiasa,” terang Bunga Zainal.

Meski kerap menyebut Bunga dengan panggilan 'kamu', Bunga Zainal menjelaskan bahwa anak-anaknya tetap sering memanggilnya sebagai Mami. Bunga mengimbau agar para netizen tidak khawatir dengan hal ini lantaran sang suami pun memiliki pola pikir dan cara didik yang terbuka. "Karena first language-nya mereka English jadi kaya hal biasa gitu. Tapi mereka panggil aku mami juga kok. Don’t worry bunda ini mungkin cuma beda budaya aja sih karena di keluarga suamiku biasa aja dengan panggilan seperti itu. And suamiku pola pikirnya dan cara didiknya memang lebih terbuka. Jadi anak-anak dibebaskan untuk speak up tapi tetap sopan, ” kata Bunga. Di akhir unggahan, Bunga menjelaskan bahwa panggilan 'kamu' itu tetap sopan dalam keluarganya. Sehingga, panggilan tersebut tak perlu lagi dipermasalahkan. "Jadi kalau dengar anak-anakku panggil aku or daddy-nya dengan sebutan kamu or you itu biasa dan di kami itu sopan," pungkasnya.