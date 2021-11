JAKARTA - Penyanyi Audy Item mengungkapkan kebahagiaannya setelah program diet dan gaya hidup sehat yang dijalaninya membuahkan hasil. Kini, sebagian besar pakaiannya mulai terlihat longgar di tubuhnya.

Hasil itu dipamerkan pelantun Menangis Semalam tersebut lewat unggahannya di Instagram, pada 1 November 2021. “Yeay, baju semakin kegedean, getting fit and healthy (semakin bugar dan sehat),” ujarnya.

Dalam lanjutan keterangannya, Audy mengaku, program diet yang dijalaninya dipantau oleh dokter. Namun ibu dua anak itu menegaskan, keberhasilan diet sangat bergantung kepada kedisiplinan seseorang dalam menjaga pola makan.

Audy secara khusus juga berterima kasih kepada Iko Uwais yang selalu mendukungnya untuk hidup lebih sehat. “Aku mencintaimu, biar kita makin sehat dan bisa menjaga anak-anak sampai tua nanti ya Pa,” tuturnya.

Unggahan tersebut kemudian ditanggapi Iko Uwais yang diketahui tengah berada di luar negeri untuk syuting film Expandable 4. “Hasil yang bagus Ma,” pujinya di kolom komentar.

Sederet selebriti juga memberikan apresiasi mereka terhadap capaian Audy Item tersebut. “Love u!! Bangga padamu. Go go super mama,” ungkap Happy Salma. Sementara Cut Memey mengatakan, “Yay!! You go girl.”

Cissie Nugraha, dokter yang membimbing program diet Audy pun terlihat memberikan dukungannya. “Yeay, sedikit lagi. Hebat Audy, akhirnya. Terima kasih Tuhan. Siapa dulu dong team support-nya @iko.uwais.”

Meski telah berhasil diet, namun Audy Item tampaknya masih akan menurunkan beberapa kilogram lagi berat badannya. “Alhamdulillah, tinggal beberapa kilo lagi,” ujar Audy Item antusias.*

