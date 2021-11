JAKARTA- Maia Estianty memeperingati ulang tahun pernikahannya dengan Irwan Mussry yang ke-3. Dalam kesempatan ini, ia menuliskan pesan romantis untuk sang suami melalui unggahan Instagramnya.

Maia Estianty membagikan video yang menampilkan kebersamaan mereka selama 3 tahun terakhir.

"3 tahun lalu, 29 Oktober 2018, kami mengikat janji suci pernikahan. Alhamdulillah, melewati dengan begitu banyak kebahagiaan, cerita keceriaan, tertawa, senda gurau, dan perjalanan yang menyenangkan," tulis Maia seperti dikutip di Instagram, Senin (1/11/2021).

"Happy Anniversary my love (cintaku) @irwanmussry," lanjutnya.

Maia mengungkap bahwa hidupnya penuh kebahagiaan selama berumah tangga dengan Irwan. Bahkan, sang suami selalu mengistimewakannya setiap saat bak seorang ratu.

"Kamu adalah kebahagiaanku, pelindungku, malaikatku, yang selalu memperlakukan aku bagai seorang Ratu yang sesungguhnya," tulisnya.

Di akhir tulisannya, Maia berharap pernikahannya dengan Irwan akan bertahan hingga ajal memisahkan. Atas cinta yang diterimanya selama ini, Ibu tiga anak itu mengucapkan terima kasih.

"Semoga cintamu akan tetap sama kepadaku sampai maut memisahkan, begitu pula aku kepadamu," tulis ibu tiga anak itu.

"Terimakasih sudah menerima aku dengan segala kekurangan dan kelebihannya. I love you di dunia sampai akhirat my love… My love of my life," pungkasnya.